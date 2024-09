Slitterhead: Ungeschnittenes Gameplay zum neuen Schocker vom Silent-Hill-Macher

Am Wochenende fand die PAX East 2024 in Seattle statt und mit dabei war neben Gematsu auch das japanische Studio Bokeh Game Studio mit einer spielbaren Demo zu Slitterhead. Gematsu hat drei zusammenhängende Gameplay-Videos zum kommenden Horror-Schocker veröffentlicht.

Schon am 8. November wird Slitterhead auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series und PCs für Angst und Schrecken sorgen. Slitterhead spielt in der neonbeleuchteten Stadt Kowlong, in der Spielende die Rolle des körperlosen Wesens Hyoki übernehmen.

Ihr übernehmt die Rolle von menschlichen Körpern, um hirnfressenden Parasiten die Stirn zu bieten. Den sogenannten Slitterheads. In den Videos seht ihr, wie ihr auf diese Weise unter anderem auch einen Hund steuert. Es handelt sich offenbar um die Anfänge des Spiels.

Mit dem Blut der Menschen stellt ihr Waffen her, mit denen ihr die Slitterheads in rasanten Kämpfen bekämpft und zu anderen menschlichen Wirten wechselt, wenn ihr verwundet seid. Da weiß man gar nicht so recht, was schlimmer ist.

Bereits Ende 2021 wurde Slitterhead erstmals angekündigt und sorgte mit seiner personellen Besetzung des neu gegründeten Entwicklerteams gleich für Aufsehen. Keiichiro Toyama steht nämlich federführend hinter dem Horror-Spiel. Er ist bekannt dafür, Silent Hill aus der Taufe gehoben zu haben. Mit Concept-Artist Miki Takahashi, Charakter-Designer Tatsuya Yoshikawa und Akira Yamaoka hat er weitere Genre-Experten versammelt.

Bildmaterial: Slitterhead, XSEED Games, Bokeh Game Studio