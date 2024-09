Sea of Stars: Der lange versprochene Koop-DLC nimmt Formen an und erscheint im Frühjahr

Seit Monaten warten Fans von Sea of Stars auf Neuigkeiten zum versprochenen DLC. Dieser sollte unter anderem einen lokalen Mehrspielermodus freischalten. Bei der Doppel-Direct ließ Sabotage Studio jetzt alle Hüllen fallen und stellte „Throes of the Watchmaker“ vor. Der DLC soll im Frühjahr 2025 kostenlos zur Verfügung stehen. Da wartet man doch gerne.

Valere und Zale sollen sich in der DLC-Geschichte in die Miniatur-Uhrwerkwelt von Horloge vorwagen. In diesem magischen Land, in dem die Bewohner von einem verfluchten Zirkus bedroht werden, müssen sich unsere Helden an ungewohnte Regeln anpassen, wenn sie ihre Kräfte von Sonne und Mond entfalten wollen.

Es gibt neue spielbare Klassen, darunter Jongleur und Akrobat, passend zum DLC-Setting. Mit Arty gibt es einen neuen Charakter, der sich eurer Party anschließt. Der Ingenieur-Roboter besitzt eine wertvolle Laserschuss-Fähigkeit. Klar: neue Gebiete, neue Musik, neue Feinde, Bosse und neue Rätsel warten ebenfalls. Dazu gibt es den angekündigten Koop-Modus für bis zu drei SpielerInnen.

Über 5 Millionen Mal hat sich Sea of Stars weltweit verkauft, an Koop-Partnern sollte es nicht mangeln. Falls doch, könnt ihr euch mit der nachträglich veröffentlichten physischen Version* trösten oder einem neuen Artbook.

Der Trailer zum DLC:

Bildmaterial: Sea of Stars, Sabotage Studio