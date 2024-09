Hype wie damals: Neues Cyberpunk-Game hat schon über 2 Millionen Dollar von Fans gesammelt

Gestern Abend ging die Crowdfunding-Kampagne zu Cyberpunk 2077 – The Board Game an den Start. Und wer davon auch nur 10 Minuten zu spät erfahren hat, sah beim Klick auf die Kampagne bei Gamefound schon den Hinweis: finanziert! 10 Minuten und 4 Sekunden benötigte das Projekt, um das Ziel von 100.000 US-Dollar zu erreichen.

Die Macher von Go On Board haben mit dem Ansturm offensichtlich gerechnet. Schon vorab sammelte man 60.000 Follower. Das erste Stretch-Goal gab es erst somit bei 1,9 Millionen US-Dollar. Noch innerhalb des ersten Tages knackte das Projekt auch dieses Ziel und macht sich jetzt auf durch eine Reihe von Stretch-Goals, welche Go On Board und CD Projekt RED vorbereitet haben.

Das Interesse ist groß, die Nachfrage riesig, man könnte fast sagen, es gibt einen Hype. Zum Glück gibt es keine Konsolenversion des Brettspiels, hier fällt also keiner auf die Nase. Wer am ersten Tag die Kampagne unterstützt, erhält eine zusätzliche, alternative Minifigur von V. Das dürfte auch helfen.

Cyberpunk 2077 – The Board Game ist ein kooperatives, storygetriebenes, taktisches Actionspiel für 1-4 Spieler, das ein „Was wäre wenn?“-Szenario erforscht, welches ein entscheidendes Ereignis aus dem Videospiel verändert. Das Brettspiel soll im Dezember 2025 in mehreren Sprachversionen erscheinen.

Das Brettspiel soll „Gefühl des Videospiels originalgetreu wiederzugeben“ und entsteht in enger Zusammenarbeit mit CD Projekt Red. Unten seht ihr einen Trailer, die Gamefound-Kampagne findet ihr hier. Eine Detailvorstellung gibt es in einem REDstreams Special mit Board Game Creator Łukasz Woźniak und Franchise Content Strategy Lead Patrick Mills.

Der Trailer:

REDstream Special:

