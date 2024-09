Monsterzähmen meets Shin Megami Tensei: Pry Into The Void ist ein düsterer Vertreter seiner Zunft

Der japanische Publisher Dangen Entertainment hat einige neue Details zu Pry Into The Void enthüllt bei der Monster Taming Direct 2024 enthüllt. Der Schauplatz macht schon deutlich, wohin die Reise geht. Es handelt sich um ein Monsterzähm-RPG, das namentlich inspiriert ist von der „Shin Megami Tensei“-Reihe. Das öffnet düsteren Monstern natürlich Tür und Tor.

Im Anschluss an die Präsentation veröffentlichte man eine frisch aktualisierte Demo bei Steam, die neue Story-Sequenzen, neue Gameplay-Mechaniken und zahlreiche Verbesserungen sowie Unterstützung für das Steam Deck bietet. Ihr könnt also, bei Bedarf, jetzt schon einen eigenen Eindruck gewinnen.

Für einen First-Look bietet sich der neue Trailer an, der Einblicke in die düstere und rätselhafte Welt des Spiels bietet, die voller moralischer Dilemmata und seelischer Prüfungen sein soll. Ihr schlüpft in die Rolle von Josef, einem jungen Mann, der in die Leere gestoßen wird, um sich einer finsteren Macht zu stellen, die der Welt ihre Lebenskraft entzieht.

Klar, dort gibt es Monster. Und ihr könnt sie zähmen, aber nicht so einfach: Ausgestattet mit der einzigartigen Fähigkeit, in die Herzen von Monstern zu blicken, muss Josef diese Kreaturen rekrutieren, indem er sie in tiefe, gefühlvolle Gespräche verwickelt. Der Rest: Rundenbasierte Kämpfe, Teams zusammenstellen und eine Erfahrung, die zum Nachdenken anregen soll.

Für zusätzliche Herausforderungen sorgt ein „Blind Prophet“-Modus, der das Spiel durch dauerhafte Spielentscheidungen erschwert – inspiriert von den beliebten Regeln anderer Monsterbändiger-Spiele, namentlich Nuzlocke. Dazu gbit es Metal-Tracks von Jun Mitsui. Hier findet ihr schon mal die Steam-Seite. Eine Umsetzung für Konsolen soll es ebenfalls geben. Seht unten den neuen Trailer!

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Pry Into the Void, Dangen Entertainment