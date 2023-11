Das war … Kalenderwoche 44/2023

Informationen zur ikonischen Szene aus dem kommenden Final Fantasy VII Rebirth, die Lauffähigkeit von physischen Datenträgern und spannende Ausblicke von Nintendo und Capcom beschäftigten uns in den letzten Tagen. Nach dem Block mit den Videos findet ihr zum Schluss noch unsere fünf neuen Reviews sowie die November-Neuerscheinungen. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Die Spannung wächst langsam im Hinblick auf Final Fantasy VII Rebirth (PS5). Dazu gehört auch die wohl bekannteste Szene des Originals. Die Macher versprechen nun auch hier eine Überraschung. Was man sich wohl einfallen lässt?

Day-One-Patches und weitere zusätzliche Downloads lassen immer wieder am Sinn von physischen Spielkäufen zweifeln. Eine Untersuchung zeigt nun aber, dass die meisten physischen Datenträger auch ohne Download auskommen. Bei den Switch-Spielen sieht es am besten aus.

Von Nintendo erreichte uns ein interessantes Patent einer Konsole, welche zwei Bildschirme besitzt, welche getrennt werden können. Für Ärger bei Fans sorgten hingegen neue Richtlinien, welche Content Creator betreffen.

Auch Capcom ließ aufhorchen. So will man noch bei im März 2024 einen großen Titel veröffentlichen, welcher bisher noch nicht angekündigt ist.

Mit einem Teaser-Trailer hat NITRO PLUS das Projekt Dolls Nest (PC) enthüllt. Mit Sonic Dream Team (Mobil) lernten wir auch den nächsten Sonic-Titel kennen, dieser erscheint jedoch nur für Apple Arcade. Auch Freebird Games hatte mit The Last Hour of an Epic TO THE MOON RPG (PC) eine Neuankündigung in petto. Mittlerweile erhältlich sind das meditative Jusant (PS5, Xbox Series, PC) und der 80er-Jahre-Rückkehrer RoboCop: Rogue City (PS5, Xbox Series, PC).

Nach einer langen Funkstille hat sich Kingdom Hearts Missing-Link (PC) mit einem Trailer und einer Beta-Phase gemeldet. Mit großen Schritten nähert sich Super Mario RPG (Switch). Nintendo lockt aktuell mit einer Schatzsuche und dem japanischen Übersichtstrailer, ergänzend gibt es ebenso einen Grafikvergleich. Aus Japan gibt es das Datum und neues Videomaterial für Shin chan: Shiro of Coal Town (Switch). Viel zu sehen gab es insbesondere für Persona-Fans. Da wären zum einen zwei Charaktervideos zu Persona 3 Reload (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) und zum anderen ein Gameplayvideo, die Vorstellung des Protagonisten und ein Entwicklertagebuch zu Persona 5 Tactica (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Inzwischen kennen wir auch den Veröffentlichungstermin von Spirit Hunter: Death Mark II (PS5, Switch, PC) im Westen.

NetEase hat mit Fantastic Pixel Castle ein neues Studio eröffnet. Dieses entwickelt nun ein MMORPG. In die zweite Beta-Phase startet schon bald Zenless Zone Zero (PC, Mobil). Eine ganze Reihe neuer Kämpfer traten bei Tekken 8 (PS5, Xbox Series, PC) auf die Bühne. Ausführliche Einblicke zu Otogi Katsugeki Mameda no Bakeru: Oracle Saitarou no Sainan!! (Switch) gab es aus Japan ebenso wie den Termin für Retro Game Challenge 1 + 2 Replay (Switch). Zum Night Slashers: Remake gibt es erste konkrete Details.

Anfang 2024 wird es interessant mit dem musikalischen Snufkin: Melody of Moominvalley (Switch, PC, Mobil). Eine Alternative in Sachen Fußball möchte Sociable Soccer 24 (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) sein. Am 16. Februar erscheinen die PS5-Umsetzungen von The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III und IV. Auch die Switch-Portierung von Xuan-Yuan Sword: Mists Beyond the Mountains und die Konsolen-Versionen von Roots of Pacha erscheinen bald. Physisch feiert Evoland 10th Anniversary Edition (PS4, Switch) mit Teil 1 und 2. Des Weiteren gab es einen dreifachen Neuzugang bei Nintendo Switch Online.

Bei der BlizzCon wurde die Erweiterung Vessel of Hatred zu Diablo IV (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) enthüllt. Nintendo nannte zudem DLC-Termine zu Pokémon Karmesin und Purpur (Switch) (Link) und Mario Kart 8 Deluxe (Switch) (Link). Auch Mortal Kombat 1 (PS5, Switch, Xbox Series, PC) erhält demnächst Verstärkung. Zudem erfuhren wir, wie es mit Lies of P (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) weitergeht. Gleich zu acht eingestampften Projekten von Retro Studios tauchten Informationen auf und Masahiro Sakurai hat ein wenig über Super Smash Bros. Ultimate (Switch) geplaudert.

Damit kommen wir zu den fünf neuen Reviews von JPGAMES. Zunächst können wir euch Star Ocean: The Second Story R (PS4, PS5, Switch, PC) (zum Testbericht) empfehlen. Das bereits gute Original hat einige Verbesserungen erhalten. Rollenspielfans kommen jedoch auch bei Sea of Stars (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) auf ihre Kosten. Ein gutes 2D-Sonic ist das neue Sonic Superstars (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht), allerdings ist die Switch-Version schlecht optimiert. Kurz bei einem Party-Abend macht WarioWare: Move It! (Switch) (zum Testbericht) Spaß, danach verlieren die Mikrospiele an Reiz. Wer in Portia sein Glück gefunden hat, kann sich auch an My Time at Sandrock (PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) versuchen.

In den Neuerscheinungen im November 2023 zeigt sich: Der Monat vor Weihnachten ist prall gefüllt. Es dürfte sich in der Liste also auch etwas für euren Geschmack finden lassen.