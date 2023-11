Shin chan: Shiro of Coal Town präsentiert schicke Sammleredition und neue Trailer

Nachdem wir unsere Sommerferien mit Shin chan in Shin chan: Meine Sommerferien mit dem Professor verbringen durften, geht es demnächst mit Shin chan: Shiro of Coal Town weiter. Neos kündigte nun an, dass der Titel am 22. Februar 2024 für Nintendo Switch in Japan erscheinen wird. Eine westliche Veröffentlichung soll nachgereicht werden.

Das Spiel wird in zwei Editionen erscheinen. Die Standard-Version kostet umgerechnet rund 44 Euro, die Collector’s Edition liegt bei etwa 62 Euro. Die teurere Version enthält einen Pin Badge, ein 68-seitiges Artbook, einen Downloadcode für den Soundtrack, ein Soundblatt zum Titelsong, eine Bastelvorlage für die Zechenbahn, eine Tourismuskarte von Akita sowie Coal Town und Sticker der Charaktere.

Shin Chan und die Familie Nohara besuchen die Stadt Akita. Das Spiel zeigt Shin Chans Leben voller verschiedener Erfahrungen mit Shiro [in der deutschen Version: Lucky, Shin chans Hund], während er zwischen zwei Welten reist – der realen Welt und einer mysteriösen Stadt. Mit bekannten und einzigartigen Charakteren, die die Geschichte aufpeppen, und detaillierten Grafiken und Einstellungen kann „Shin Chan: Shiro of Coal Town“ von einer breiten Palette von SpielerInnen jeden Alters genossen werden – von Shin Chan-Fans bis hin zu SpielerInnen, die eine groß angelegte Geschichte erleben wollen.

Wann der Titel hierzulande erscheinen soll, bleibt vorerst unklar.

Der neue Trailer zum Spiel

Das Opening-Movie zum Spiel

via Gematsu, Bildmaterial: Shin chan: Shiro of Coal Town, Neos