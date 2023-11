DYKG enthüllt diverse eingestampfte Spiele von Retro Studios, darunter ein Portal-inspiriertes

In einem neuen Video gewährt Did You Know Gaming einen Einblick in diverse eingestampfte „Retro Studios“-Projekte – insbesondere Adept und „The Blob Game“.

Adept war bereits einem groben Zustand spielbar, der Pitch wurde jedoch von Nintendo abgelehnt. Es lief auf der „Metroid Prime 3“-Engine und von Portal inspiriert, ergänzt das Konzept aber beispielsweise um Kämpfe. Mithilfe verschiedener Zylinder hätten SpielerInnen die Umgebung beeinflussen und dies auch im Kampf gegen Feinde einsetzen können.

Das „Blob“-Spiel war hingegen ein DS-Projekt. Did You Know Gaming beschreibt es als „ein physikbasiertes 2D-Puzzlespiel, bei dem man als klebriger Klecks spielt“ und die Spieler „den Touchscreen verwenden, um den Klecks in eine Richtung zu strecken, ihn dann loszulassen und ihn in die entgegengesetzte Richtung zu schleudern.“ Der Titel war bereits recht fortgeschritten, aber auch hier schien Nintendo nicht überzeugt. Retro Studios sollte seine Zeit nicht weiter in ein „nicht besonderes“ Projekt investieren.

Die gute Nachricht? Im Zuge der Entwicklung von Donkey Kong Returns fanden diverse Tools aus dem Blob-Projekt zumindest Anwendung. Das Video geht auch auf weitere verworfene Projekte und die wilde Firmengeschichte von Retro Studios ein. Schaut am besten selbst rein.

Did You Know Gaming über acht eingestampfte Projekte von Retro Studios

via NintendoEverything, Bildmaterial: Retro Studios