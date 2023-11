Pokémon Karmesin und Purpur: „Die Indigoblaue Scheibe“ geht im Dezember an den Start

Bereits im März enthüllten Nintendo und The Pokémon Company die Erweiterung zu Pokémon Karmesin und Purpur. „Der Schatz von Zone Null“ erscheint in zwei Teilen – Die Türkisgrüne Maske wurde im Herbst 2023 veröffentlicht, im Winter 2023 folgt dann Die Indigoblaue Scheibe.

Nun verbleiben nicht mehr so viele Winterwochen im Jahr 2023. Höchste Zeit also, dass The Pokémon Company den zweiten Teil der Erweiterung konkret datiert. Das holte man jetzt nach und legte fest: „Die Indigoblaue Scheibe“ erscheint am 14. Dezember 2023!

Reise zu der erst kürzlich gegründeten Blaubeer-Akademie, zieh dir die passende Uniform an und nimm am Schüleraustausch dieses ungewöhnlichen Instituts teil, das sich zum größten Teil unterhalb der Meeresoberfläche befindet und sich ganz den Pokémon-Kämpfen verschrieben hat. Entdecke während deiner Zeit an der Blaubeer-Akademie auch das Legendäre Pokémon Terapagos mit seiner prachtvoll glitzernden Aura!

Die neuen Abenteuer locken bekanntlich mit mehr als 230 bekannten Pokémon aus vergangenen Generationen, die bislang nicht in Paldea angetroffen werden konnten. Und natürlich warten auch zwei neue legendäre Pokémon darauf, gefangen zu werden – Ogerpon und eben Terapagos.

Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak