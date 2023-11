Lies of P: Director gibt ersten Vorgeschmack auf DLC und kündigt Balance-Patch für November an

Seit Kurzem dürfen sich Soulslike-Fans durch die düstere Pinocchio-Interpretation von Lies of P kämpfen. Auch wir waren vom knallharten Märchen-Abenteuer in unserem Test angetan.

Balance-Patch und DLC-Ausblick

Publisher Neowiz und Entwickler Round8 Studio kündigten nun einen Balance-Patch für November an. Das geht aus einem Videobrief hervor, in dem sich Director Jiwon Choi zu Wort meldet. Man möchte erhebliche Änderungen an der Waffen- und Charakterbalance vornehmen, um die Schwierigkeit in den frühen Phasen des Spiels zu verringern.

Als Zeichen der Dankbarkeit für mehr als eine Million verkaufte Einheiten, sollen SpielerInnen zudem ein neues Outfit erhalten sowie eine neue Funktion, mit der sie Brillen und Hüte separat ausrüsten können, um noch mehr Freiheit bei der Charakteranpassung zu ermöglichen.

Man werkelt aber nicht nur an der Balance des Hauptspiels. Auch Nachschub soll künftig folgen – frische Konzeptzeichnungen lassen einen ersten Eindruck der kommenden herunterladbaren Inhalte zu. Lies of P ist für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, PCs und Mac verfügbar.

Der Director von Lies of P meldet sich zu Wort

Bildmaterial: Lies of P, Neowiz, Round8 Studio