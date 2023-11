Otogi Katsugeki Mameda no Bakeru präsentiert sich in einem neuen „Stages“-Trailer

Good-Feel dürfte euch durch Spiele wie Yoshi’s Wooly World und Kirby’s Epic Yarn ein Begriff sein. Unter Nintendo als Publisher hat das Entwicklerteam viele Titel entwickelt, in denen es gemütlich zur Sache geht. Nun hat das Team mit Otogi Katsugeki Mameda no Bakeru: Oracle Saitarou no Sainan!! ein neues Spiel in der Pipeline.

Im neuen „Stages“-Trailer können wir sehen, was uns in dem Titel erwartet. Wir spielen einen Tanuki, der sich als Mensch verkleidet hat. Mithilfe seiner Taiko-Trommelstäbe will er eine Festival-Armee besiegen, de gerade in Japan Chaos verursacht.

Der Schuster bleibt bei seinen Leisten, heißt es so schön, weshalb Good-Feel das Jump’n’Run-Genre für den Titel gewählt hat. In 3D-Leveln hauen, springen und rennen wir bis zum Ziel. Das Spiel erscheint am 30. November 2023 für Nintendo Switch. Eine Ankündigung für Europa gibt es bislang nicht.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Otogi Katsugeki Mameda no Bakeru: Oracle Saitarou no Sainan!!, Good-Feel