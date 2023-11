Fantastic Pixel Castle: NetEase enthüllt neues Studio, das Triple-A-MMO entwickeln soll

NetEase Games hat die Gründung von Fantastic Pixel Castle angekündigt, ein „Remote First“-strukturiertes Studio unter der Leitung von Greg Street. Das erste Projekt macht keine Gefangenen: Ein Triple-A-MMORPG mit dem Codenamen „Ghost“ soll es sein.

Street war zuvor als leitender Systemdesigner für World of Warcraft bei Blizzard Entertainment sowie als ausführender Produzent von League of Legends bei Riot Games tätig. Zu ihm gesellt sich ein Gründerteam „mit einer Leidenschaft für das Massive-Multiplayer-Online-Genre“ und jahrzehntelanger Erfahrung in der Arbeit an Spielen wie „World of Warcraft“, „League of Legends“, „Guild Wars 2“, „Fortnite“, „Overwatch“ und „Valorant“. Keine schlechten Voraussetzungen.

„Mit Fantastic Pixel Castle und Ghost wollen wir unser Engagement für offene Kommunikation und Entwicklung vor den SpielerInnen demonstrieren“, sagt Greg Street, Studioleiter von Fantastic Pixel Castle, in einer Pressemitteilung.

„MMOs sind wohl eines der anspruchsvollsten Spielgenres, aber wir haben einige große Vorteile. Wir sind ein vollständig dezentrales Studio, das es uns ermöglicht, die besten Spieleentwickler einzustellen, und wir planen, klein zu bleiben, damit wir unser Design schnell weiterentwickeln können. Außerdem möchten wir das Spiel der Community früh und oft zeigen und sicherstellen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, kontinuierliches Feedback einzubeziehen. Dies ist möglich, weil NetEase Games ein strategischer Partner ist, der unsere Vision versteht und uns die kreative Autonomie, Ressourcen und Unterstützung gibt, um erfolgreich zu sein.“

Simon Zhu, Präsident für globale Investitionen und Partnerschaften bei NetEase Games, fügt hinzu: „Fantastic Pixel Castle bringt einige der besten verfügbaren MMO-Talente zu NetEase Games, um dieses originelle Fantasy-IP zu entwickeln, und sie werden unsere volle Unterstützung haben, um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen.“

Einen ersten Blick in besagte Vision gewährt erstes Concept-Art zu „Ghost“:

