In The Last Hour of an Epic TO THE MOON RPG sparen wir uns 99 Stunden Grinding

To the Moon hat sich über die letzten Jahre zu einem ganzen Indie-Franchise entwickelt. Mit Finding Paradise gab es einen Nachfolger und Impostor Factory beendete die Trilogie. Außerdem befinden sich ein Kartenspiel und eine Beach-Episode in der Entwicklung.

Das zuständige Entwicklerteam hat sich nun eine witzige Idee einfallen lassen und mit The Last Hour of an Epic TO THE MOON RPG ein Rollenspiel entwickelt, das nur die letzte Stunde von To the Moon behandelt. Mit dem Spiel wissen wir, wie To the Moon als RPG geworden wäre.

In dem Titel laden wir den letzten Speicherstand eines Rollenspiels, bei dem zuvor 99 Stunden Grinding investiert wurden. Somit spielen wir nur das Ende des Titels. Dabei schlüpfen wir in die Rollen von Neil, Eva, Roxie und Rob, die den allerletzten Dungeon bestreiten.

TO THE MOON RPG soll 2024 für PC-Steam erscheinen.

Freebird Office Day – Ep. 1

via Gematsu, Bildmaterial: The Last Hour of an Epic TO THE MOON RPG, Freebird Games