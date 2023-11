Stardew Valley in Steinzeit: Kooperative Farming-RPG-Sim Roots of Pacha erscheint für Konsolen

Nachdem Roots of Pacha am 25. April 2023 für PC via Steam erschienen ist, können sich Fans schon jetzt auf weitere Plattformen freuen. Soda Den kündigte an, dass die Steinzeit-Farming-Simulation am 28. November 2023 für PlayStation 5, PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen wird.

Das Entwicklerteam verriet bereits, dass Crossplay zwischen mehreren Versionen möglich ist. Allerdings wird es keine Crosssave-Funktion geben. Auch die Steam-Version soll auf Version 1.1 geupdatet und somit zum „vollwertigen“ Spiel werden. Die Xbox-Version wird sich bis 2024 verzögern. Der Preis wird mit 24,99 US-Dollar angegeben, was dem ungefähren Euro-Preis entsprechen wird.

Kooperativ lebt es sich besser

In der prähistorischen Welt müsst ihr eine florierende Stadt erbauen, indem ihr beispielsweise Werkzeuge und Technologien entwickelt oder Pflanzen zum Anbauen entdeckt und erntet. In der Natur könnt ihr Flüsse zum Fischen nutzen oder in Minen Ressourcen sammeln. Mit den einheimischen Tieren könnt ihr euch anfreunden, im Zweifel könnt ihr diese sogar zähmen.

Ähnlich wie in anderen Lebenssimulationen könnt ihr die große Liebe finden, Beziehungen pflegen und eure Gemeinschaft zum Wachsen bringen. Dabei können auch Feste gefeiert werden.

All das müsst ihr nicht alleine erleben, denn es soll möglich sein, bis zu drei Freunde in euer Dorf einzuladen. So könnt ihr Ressourcen und Talente teilen sowie Feste wie den Angelwettbewerb zusammen erleben.

Der Trailer zu Roots of Pacha

Bildmaterial: Roots of Pacha, Crytivo, Soda Den