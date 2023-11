Mit Sonic Dream Team steht das nächste Abenteuer des blauen Igel vor der Tür

Dem blauen Igel geht es aktuell gut. Nachdem er mit Sonic Frontiers ein neues 3D-Abenteuer bestritt, macht er kürzlich auch die 2D-Level von Sonic Superstars unsicher. Nun haben Publisher SEGA und Entwickler HARDlight mit Sonic Dream Team bereits das nächste Spiel um den flinken Igel angekündigt.

Und der erscheint bereits am 5. Dezember. Der Haken: Der 3D-Action-Plattformer erscheint exklusiv via Apple Arcade. Sonic-Fans müssen also stark sein – oder ein Abo haben respektive abschließen.

Das erwartet euch in Sonic Dream Team

Nachfolgend eine Übersicht über das Spiel via SEGA:

In diesem brandneuen Sonic-Abenteuer hat der böse Dr. Eggman The Reverie entdeckt – ein uraltes Gerät mit der Macht, Träume in der realen Welt zu manifestieren. Navigiert durch verdrehte Traumlandschaften, rettet eure Freunde und stoppt Dr. Eggmans alptraumhafte Träume von der Weltherrschaft! Macht euch bereit für ein Rennen durch atemberaubende Traumwelten, die Wandrennen, Schwerkraftveränderungen und mehr beinhalten! Schließt Missionen ab, kämpft gegen Bosse und findet Spielzeuge eurer Lieblings-Sonic-Charaktere, die ihr eurer ständig wachsenden Sammlung hinzufügen könnt!

Ob der Titel „Apple Arcade“-exklusiv bleibt, ist unklar. Vorerst werdet ihr Sonics Traumausflug aber lediglich über iPhone, iPad, Mac oder Apple TV erleben können.

Sonic Dream Team im Ankündigungstrailer

Bildmaterial: Sonic Dream Team, SEGA, HARDlight