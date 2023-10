The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III & IV erscheinen im Februar für PS5

Neben der neuen Lokalisierung von The Legend of Heroes: Trails through Daybreak kündigte NIS America vor einigen Tagen auch neue PS5-Umsetzungen von The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III und The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV an.

Dafür konkretisierte NIS America jetzt den Veröffentlichungstermin: 16. Februar 2024. Die Spiele werden einem Doppelpack im Handel erhältlich sein und einzeln digital. Eine Handelsversion findet ihr bei Amazon* und die Sammleredition wie so oft im NISA-Online-Store.

Alle bisher veröffentlichten „kosmetischen DLC“ sollen bereits enthalten sein.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Trails of Cold Steel, NIS America, Falcom