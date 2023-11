Sonntagsfrage: Nintendo Switch DS – Würdet ihr euch über einen zweiten Bildschirm an der Konsole freuen?

Gerüchte zur nächsten Switch-Generation existieren im Grunde seit der Veröffentlichung der Hybridkonsole. In den letzten Monaten verdichteten sich diese Gerüchte immer weiter und deuten auf eine Veröffentlichung im kommenden Jahr hin. Ob an den bisherigen Gerüchten etwas dran ist, wissen wir natürlich erst, wenn Nintendo alle Karten offenlegt und die Konsole ankündigt. Bis es so weit ist, sind den Spekulationen jedoch keine Grenzen gesetzt. Das bringt uns zur heutigen Sonntagsfrage.

Diese Woche ist ein neues Patent des japanischen Unternehmens aufgetaucht. Wie in den guten alten Nintendo (3)DS-Zeiten besteht die Konsole aus zwei Bildschirmen, die jedoch trennbar voneinander sind und unabhängig genutzt werden können. Ob diese Feature in der zukünftigen Switch-Generation zum Einsatz kommt, wissen wir nicht. Würdet ihr euch dennoch über einen zweiten Bildschirm an der Konsole freuen?

