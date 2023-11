Die Mär vom miesen Datenträger: Die meisten Games kommen immer noch ohne Download aus

Verfechter digitaler Medien bringen als Argument gegen einen physischen Kauf oft ins Feld, dass Datenträger doch sowieso nichts mehr beinhalten würden. Gemeint ist: Ohne riesigen Download geht da auch nichts. Das führe den Sinn des Datenträgers ad absurdum.

Eine nachvollziehbare Argumentationskette und oft genug gibt es Negativbeispiele, die Schlagzeilen machen. Doch für die große Masse gilt das nicht, auch wenn es immer wieder Ausreißer gibt. „Does It Play?!“ beurteilt Veröffentlichungen auf Datenträgern danach, wie gut sie „vom Werk“ (also ohne Downloads und Patches) spielbar sind.

Hunderte Spiele hat man inzwischen untersucht und Switch-Games (292 getestet) stehen in dieser Sache insgesamt am besten da. Mehr als 80 % (der Veröffentlichungen auf Cartridge) würden „völlig in Ordnung“ funktionieren. Weitere 13 % seien „in Ordnung“, wenngleich „unbedeutende Downloads“ empfohlen seien. Lediglich 6 % würden einen Download unerlässlich erforderlich machen.

Für Nintendo führt „Does it play?!“ darüber hinaus wohlwollend ins Feld, dass man oft überarbeitete Versionen von First-Party-Games auf spätere Cartridges presst. Für PlayStation und Xbox gilt das allerdings nicht gleichermaßen. „Bei der PS5 kam es im Vergleich zur PS4 zu einem deutlichen Qualitätsverlust“, resümiert „Does it play?!“ für Sony.

Aber auch hier sieht es nicht so übel aus. Bei bisher 235 untersuchten Veröffentlichungen würden auch hier noch 70 % absolut in Ordnung funktionieren. Weitere 19 % sind spielbar, profitieren aber „stark“ von zusätzlichen Downloads oder Patches. 11 % sind unvollständig oder in einem so schlechten Zustand, dass ein Download erforderlich ist.

Xbox habe bei physischen Veröffentlichungen den „Ball völlig aus den Augen verloren“. Das ist möglicherweise auch dem starken Fokus auf den Game Pass zu verdanken. Aber insgesamt sehen die Zahlen doch gar nicht so schlecht aus. Schließlich ist „physisch“ ja eigentlich schon lange tot.

Bildmaterial: Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, Konami