Das war … Kalenderwoche 16/2023

Die Protagonisten aus Final Fantasy, die Story-Erweiterung zu Xenoblade Chronicles 3, die Indie World und Gegenwind für Sony sorgten für ein recht buntes Wochenprogramm. Auch auffällig viele Neuankündigungen und Veröffentlichungen prägten die letzten Tage. Nach den vielen Videos haben wir zum Schluss noch vier neue Reviews für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Mit einer Tradition bricht Final Fantasy XVI (PS5) bestimmt schon, nämlich mit dem Protagonisten. Clive ist mit 33 Jahren nämlich deutlich älter als seine Vorgänger in der Reihe. Auch in diesem Aspekt zeigt sich somit der erwachsenere Ansatz des Spiels. Ergänzend dazu könnt ihr euch auch einen weiteren kurzen Gameplay-Clip ansehen. Ebenfalls um die Protagonisten-Frage ging es bei Final Fantasy XII. Hier räumte Director Yasumi Matsuno mit einem alten Gerücht auf.

Nintendo hat unterdessen verkündet, dass die Story-Erweiterung „Die erlöste Zukunft“ zu Xenoblade Chronicles 3 (Switch) bereits nächste Woche erscheint. Diese verbindet die gesamte „Xenoblade Chronicles“-Serie. Daneben hielt man auch eine neue Indie World ab. Bei der Ausstrahlung waren unter anderem Bomb Rush Cyberfunk (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (Link), Mineko’s Night Market (PS4, PS5, Switch, Xbox One, PC) (Link), Oxenfree II: Lost Signals (PS4, PS5, Switch, PC) (Link) und Blasphemous 2 (PS5, Switch, Xbox Series, PC) (Link) mit dabei.

Mit Gegenwind konfrontiert sah sich hingegen Sony in den USA. Ein Senator wirft dem Gaming-Giganten nämlich wettbewerbswidriges Verhalten vor. In einem offenen Brief fordert er deshalb Informationen bezüglich dem Umgang mit Exklusivrechten und Drittanbietern.

Recht umfangreich war die Liste der Neuankündigungen. Zunächst nimmt sich Niantic mit Monster Hunter Now (Mobil) die nächste große Marke vor. Was Hogwarts Legacy noch fehlte, wird nun quasi mit Harry Potter: Quidditch Champions (PC) nachgeliefert. Konsolenspieler im Westen dürfen zudem im Herbst auch noch Monochrome Mobius: Rights and Wrongs Forgotten (PS4, PS5) spielen. Bereits morgen wagt Square Enix ein Experiment mit Square Enix AI Tech Preview: The Portopia Serial Murder Case (PC). Das kostenlose Projekt erprobt KI-Techniken in einem Text-Adventure. Als Remaster kommt Xuan-Yuan Sword: Mists Beyond the Mountains (Switch, PC) endlich in den Westen. Das rundenbasierte Rollenspiel erschien 1999 in China. Zunächst bei Kickstarter sucht das Taktik-Rollenspiel Blade Prince Academy (PC) nach eurer Unterstützung. Puzzle-Fans gönnen sich nächste Woche Picross S9 (Switch) und mit Trip World DX (PS4, PS5, Switch, PC, GBC) kehrt ein Sunsoft-Klassiker zurück.

Ebenfalls viel Betrieb war in den physischen und digitalen Händlerregalen mit zahlreichen Neuerscheinungen. Dazu zählen auch die sechs Final Fantasy Pixel Remaster (PS4, Switch), welche viel Futter für Trophäen-Jäger bieten. Nach der bekannten Verzögerung könnt ihr nun endlich auch Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp (Switch) spielen. WayForward feiert mit einem Kuchen, dass Team Orange Star nun zurück ist. Wer sich lieber an die Lemminge zurückerinnert, könnte mit Tin Hearts (Switch) glücklich werden. Action aus Deutschland findet ihr mit Stray Blade (PS5, Xbox Series, PC) und blutig wird es mit Dead Island 2 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC). Der 2D-Action-Platformer Itorah (PS4, Switch, Xbox One, PC) ist nun auch für Konsolen verfügbar.

In einem Livestream zu Street Fighter 6 (PS4, PS5, Xbox Series, PC) wurde unter anderem eine Demo angekündigt. Noch im Mai erscheint das skurrile Projekt Humanity (PS4, PS5, PC). Das Rollenspiel Loop8: Summer of Gods (PS4, Switch, Xbox One, PC) gewährte uns einen längeren Einblick in die ersten Spielstunden. Die Dungeon-Crawler-Rückkehr mit Etrian Odyssey Origins Collection (Switch, PC) stellte ebenfalls das Spielprinzip vor. In Fae Farm (Switch) kommt das Dekorieren nicht zu kurz, während 404 GAME RE:SET (Mobil) von Yoko Taro und Sega nun den Japan-Termin hat.

Nur noch etwas Geduld, dann habt ihr endlich The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Switch) in euren Händen. Während in Japan bereits TV-Spots laufen, machte sich ein Fan schon mal an das Game-Boy-Demake. Abonnenten von Nintendo Switch Online freuen sich aktuell über vier neue Mega-Drive-Games. Zum Super Mario Bros. Film fand eine spektakuläre Drohnen-Show statt. Ein weiterer Fan war kreativ mit Pokémon Rote Edition. Wie wäre es mit einem HD2D-Remake? Ab sofort erhältlich ist das fünfte Titel-Update für Monster Hunter Rise: Sunbreak (Switch, PC). LEGO-Fans freuen sich unterdessen auf die kommenden Sets zu Sonic.

Damit kommen wir noch zu den vier neuen Reviews von JPGAMES. Einen Mörder in einer Gruppe Detektive überführen müsst ihr in Process of Elimination (PS4, Switch) (zum Testbericht). Allerdings benötigt ihr hier eine gute Ausdauer, dann überzeugt auch die Geschichte. Das Gameplay stellt hingegen den schwächsten Teil des Spiels dar. Mit Rakuen & Mr. Saitou (Switch) (zum Testbericht) könnt ihr zwei emotionale Geschichten erleben. Auch hier schwächelt allerdings das Gameplay. Gleich sechs klassische Taktik-RPGs sind in der Mega Man Battle Network Legacy Collection (PS4, Switch, PC) (zum Testbericht) enthalten. Diese sind auch heute noch gut spielbar. Eher enttäuscht waren wir hingegen von Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) fürs Steam Deck. Hier passt es technisch leider nicht. Interessenten sollten also auf anderen Plattformen zugreifen.