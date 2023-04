Final Fantasy XVI bricht mit einer Tradition, die ihr vielleicht nicht im Blick habt

Mit Final Fantasy XVI steht uns schon bald der nächste große Eintrag in der traditionsreichen JRPG-Serie ins Haus. Mit einigen Traditionen und Formeln möchte der Titel aber ganz offensichtlich brechen. Ganz prominent präsentiert sich hier natürlich das bislang wohl actionreichste (Echtzeit-)Kampfsystem der Serie.

Schwang hier im Vorfeld noch Skepsis mit, dürfte die umfangreichen Eindrücke der letzten Wochen wohl auch den einen oder anderen Verfechter rundenbasierter Kämpfe ins Boot geholt haben. Aber auch an anderer Stelle geht Final Fantasy XVI neue Wege. Und zwar in Bezug auf Protagonist Clive.

Final Fantasy XVI bietet ältere HeldInnen

Bekanntermaßen soll Clive im Zuge der Handlung von Final Fantasy XVI nämlich mehrere Altersphasen durchlaufen. SpielerInnen werden ihn also sowohl in seinen Teenager-Jahren als auch in seinen 20ern und zuletzt in seinen 30er-Jahren begleiten.

Mit 33 Jahren stellt Clive dann bis dato den ältesten Protagonisten der Serie dar. Lediglich Jack Garland aus Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin kommt ihm mit 32 Jahren nahe. Klingt doch eigentlich gar nicht so alt, mag man berechtigterweise meinen. In der „Final Fantasy“-Serie erreichen aber nur die wenigsten Protagonisten die 30er-Marke. Neben Clive und Jack Garland hievte sich allenfalls noch Noctis in den letzten Stunden von Final Fantasy XV in seine 30er.

Danach folgt erstmal eine lange Lücke, ehe Cloud aus Final Fantasy VII und Lightning aus Final Fantasy XIII die nächsten Plätze der „ältesten“ ProtagonistInnen einnehmen – und zwar mit jeweils zarten 21 Jahren. Jill Warrick – Clives Kindheitsfreundin – löst dann bald auch Lightning als älteste weibliche Hauptrolle ab. Immerhin soll sie – nach dem Zeitsprung in Final Fantasy XVI – ebenfalls 30 Jahre alt sein.

Vor dem Hintergrund, dass die meisten ProtagonistInnen der Serie als Teenager präsentiert werden, bringt dieser Ansatz sicherlich einen frischen Wind mit sich. Zumal die Handlung von Final Fantasy XVI düster ausfallen soll. Immerhin begibt sich Clive auf einen Rachefeldzug, der offensichtlich Parallelen zu Shakespeares Hamlet aufweist.

Final Fantasy XVI erscheint am 22. Juni 2023 für PS5. Im Vorfeld erhalten Fans die Chance – im Zuge einer Demo – einen Blick auf das Spiel zu werfen. Allerdings lässt diese noch etwas auf sich warten. Wenn ihr euch bereits entschieden habt, findet ihr hier die Vorbestellerboni zu Final Fantasy XVI bei diversen deutschen Händlern.

Bildmaterial: Final Fantasy XVI, Square Enix