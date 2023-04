Monter Hunter Now von Pokémon-GO-Macher Niantic bringt Monster in die reale Welt

Niantic, Entwickler von Pokémon GO, hat gemeinsam mit Capcom sein neuestes Projekt angekündigt. Monster Hunter Now wird bald für iOS- und Android-Geräte erscheinen. Die Veröffentlichung ist im September weltweit geplant und wenn man um die Popularität von Niantic, Monster Hunter und Mobile-Games in Japan weiß, dann darf man einiges erwarten.

Auf der offiziellen Website könnt ihr euch bereits vorabregistrieren. Monster Hunter Now wird – das dürfte man erwartet haben – die AR-Technologie von Niantic nutzen. Gemeinsam mit eurem Palico sollt ihr losziehen, um in der realen Welt unglaublichen Monstern zu begegnen.

Monster Hunter Now soll dabei so konzipiert sein, dass jede/r sein eigenes Tempo an den Tag legen kann. Egal ob langjähriger Monsterjäger oder neuer Fan, jeder soll spielen können. Ein Item namens Paintball soll es ermöglichen, dass Palico unterwegs Monster markiert, die ihr dann zu Hause jagen könnt.

Der erste Teaser-Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: Monster Hunter Now, Niantic, Capcom