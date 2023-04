Mit diesen TV-Sport wirbt Nintendo jetzt zu Zelda: Tears of the Kingdom in Japan

Mit dem 12. Mai rückt das große Switch-Highlight The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom allmählich in greifbare Nähe. Nach langer Durststrecke bekamen wir kürzlich bereits eine Gameplay-Präsentation von Eiji Aonuma spendiert. Kurz darauf veröffentlichte Nintendo dann auch schon den „finalen“ Trailer.

Und weil die Veröffentlichung quasi vor der Tür steht, startete Nintendo nun auch schon mit der Ausstrahlung kurzer Werbespots in Japan. Die Clips stützen sich größtenteils auf das bereits bekannte Material aus dem kürzlichen Trailer. Hier und da winken aber auch ein paar neue Eindrücke.

Vorfreudige Fans stellten zuletzt übrigens wilde Theorien zum Spiel auf. Außerdem präsentierte sich das Internet ziemlich vernarrt in den neuen, alten Bösewicht Ganondorf.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai 2023. Werft einen Blick auf unseren Pre-Order-Guide. Bei diversen Händlern gibt es unterschiedliche Vorbestellerboni!

Die japanischen Werbespots zu „Tears of the Kingdom“

Werbespot 1:

Werbespot 1:



Werbespot 2:

Werbespot 2:



Werbespot 3:

Werbespot 3:



Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo