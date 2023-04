Pokémon Rote Edition im HD2D-Look: Fan verpasst dem Klassiker einen tollen Neuanstrich

Nintendo und The Pokémon Company haben in der Vergangenheit schon mehreren ihrer klassischen Pokémon-Titel eine Remake-Behandlung verpasst. Einige davon gestalteten sich grundsolide (Pokémon Let’s Go) und andere gehören für viele zu den besten Pokémon-Spielen aller Zeiten (Pokémon Heartgold/Soulsilver).

Fan macht sein eigenes Remake

Ein besonders emsiger Fan schien mit den bisherigen Ansätzen zur Auffrischung der Grafik aber noch nicht zufrieden. In den letzten Jahren stampfte Square Enix den HD2D-Look aus dem Boden, der mittlerweile in diversen Titeln Anwendung fand. Von Octopath Traveler über Triangle Strategy bis hin zu LIVE A LIVE – die Pixel-Optik mit modernem Anstrich weiß viele SpielerInnen zu begeistern.

So wohl auch den 3D-Pixel-Artist und -Designer dott. Der hat es sich nämlich kurzerhand zur Aufgabe gemacht, der roten Edition des klassischen Pokémon einen „HD2D“-Neuanstrich zu verpassen. Seine Arbeit hält er in einem „Proof of Concept“-Video fest, das ihr euch unterhalb des Artikels ansehen könnt.

Via Twitter teilt dott weitere Kurzeindrücke aus einem ähnlichen Projekt – hier widmet er sich allerdings dem Fan-Liebling Pokémon Gold. Wäre ein Pokémon im „HD2D“-Look etwas für euch? Schreibt es in die Kommentare!

Pokémon Rot im „HD2D“-Look

Bildmaterial: @DottDev