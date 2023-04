Mineko’s Night Market eröffnet bald seine Stände und ein neuer Trailer stellt euch die Lore vor

Bei der Indie World haben Publisher Humble Games und Entwickler Meowza verraten, dass ihr Titel Mineko’s Night Market am 26. September 2023 für Nintendo Switch erscheinen wird. Zeitgleich wird das Spiel auch auf dem PC via Steam veröffentlicht.

In der Indie World gab es einen neuen Trailer zu sehen, der die Lore des Spiels erklärt. Außerdem sehen wir neue bewegte Bilder zum Spiel. Im Video sind beispielsweise der namensgebende Markt oder feindliche Agenten zu sehen, denen wir ausweichen müssen. Ach ja – und natürlich zahlreiche Katzen. Und Katzenrennen.

Darum geht es in Mineko’s Night Market

Wir schlüpfen in die Rolle von Mineko, einem neugierigen Mädchen, das gerade in ihrem neuen Zuhause angekommen ist – einer japanischen Insel, die von Katzen überrannt ist. Die abergläubischen Bewohner, die am Fuße des Mount Fugu leben, beten die Sonnenkatze an. Diese galt bis dahin als Mythos, aber in der letzten Zeit häuften sich Berichte einer Sichtung dieses sagenumwobenen Wesens.

Es ist an Mineko, die Geheimnisse dieses Dorfes zu lüften, Jobs und Quests zu erfüllen und Material für den Wochenmarkt einzusammeln. Dabei können alternative Transportmittel wie Busse oder Katzenwägen freigeschaltet werden.

Die Lore des Spiels im Trailer:

Bildmaterial: Mineko’s Night Market, Humble Games, Meowza Games