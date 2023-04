So würde es aussehen, wenn Zelda: Tears of the Kingdom für Game Boy Color erscheint

Erinnert ihr euch noch an die wohlige Zeit des GameBoy Color? Auch für Zelda-Fans war es gewiss keine schlechte Zeit – immerhin erschienen mit The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX und den „Oracle of Ages/Seasons„-Spielen ein paar grundsolide bis starke Ableger der Serie.

Was wäre, wenn …

Eine enthusiastische Gruppe von YouTube-AnimatorInnen – „Channy and Kimberly“ – waren offensichtlich auch sehr begeistert von dieser Zeit und widmeten ihr ein tolles Gedankenexperiment. Wie wäre es wohl in einem „parallelen Retro-Universum, in dem The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom für den Game Boy Color veröffentlicht wird“?

Diesen Gedanken nahmen sie sich zum Anlass und animierten das schöne „Was wäre, wenn“-Projekt. Und zwar in Form eines Werbespots, inklusive stimmungsvollem Intro, Gameplay-Eindrücken und der Ankündigung von Spiel und einem limitierten Game Boy Color im „Tears of the Kingdom“-Design.

Ein wirklich tolles Projekt! „Links Awakening DX“ gehörte zu der Handvoll Spielen, die mich seinerzeit maßgeblich beeinflussten und dafür verantwortlich waren, dass aus dem Videospiel-Hobby eine regelrechte Leidenschaft wurde. Also würde ich auch „Tears of the Kingdom“ mit größtem Vergnügen im GBC-Mantel spielen. Aber wie geht es euch damit?

Am 12. Mai 2023 winkt jedenfalls das tatsächliche Spiel – dann erscheint nämlich The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Werft einen Blick auf unseren Pre-Order-Guide. Bei diversen Händlern gibt es unterschiedliche Vorbestellerboni!

Zelda: Tears of the Kingdom für Game Boy Color

Bildmaterial: Channy and Kimberly (YouTube-Kanal), Nintendo