Im Test! Mega Man Battle Network Legacy Collection

Mega Man Battle Network Legacy Collection 14. April 2023 Capcom System PlayStation 4, Nintendo Switch, PCs Getestet für Nintendo Switch Entwickler Digital Eclipse, Capcom Genres Taktik-RPG

Vertonung

Der blaue Bomber Mega Man treibt bereits seit den 80er-Jahren sein Unwesen auf unzähligen Systemen und zählt daher schon lange zu den absoluten Kultfiguren im Gaming-Segment. Nur wenig verwunderlich war es daher, dass auch ein Spin-off der beliebten und äußerst anspruchsvollen Jump-and-Run-Reihe nicht lange auf sich warten ließ.

Mit Mega Man Battle Network erschien im Jahre 2001 ein Taktik-RPG exklusiv für Game Boy Advance und legte damit den Grundstein für eine ganze Reihe neuer Mega-Man-Titel, die das ursprüngliche Mega-Man-Gameplay geschickt in eine neue Richtung lenkten.

Da die Reihe sowohl bei Mega-Man-Fans als auch bei neuen SpielerInnen äußerst großen Anklang fand, folgten auf den ersten Teil der Battle-Network-Reihe noch ganze fünf weitere und auch das ein oder andere Spin-off.

Nach der Mega Man Legacy Collection und der Mega Man X Legacy Collection folgt nun also die Mega Man Battle Network Legacy Collection. Diese neue Collection beinhaltet alle sechs Teile der Spin-off-Reihe und kommt außerdem mit allerlei Anpassungen und Verbesserungen daher, welche die enthaltenen Titel auch heute noch gut spielbar und ansehnlich wirken lassen sollen.

Ob sich ein Kauf der neuen Collection lohnt, oder ob man die mittlerweile recht angestaubten Titel doch lieber in guter Erinnerung behalten sollte, erfahrt ihr in unserem ausführlichen Test.

Einfach gestrickte Storys sind Mittel zum Zweck

In den Mega-Man-Battle-Network-Spielen geht es primär um den Protagonisten Lan und seinen sogenannten „NetNavi“ Mega Man, die sich in den verschiedenen Teilen der Reihe unterschiedlichen Herausforderungen und Bedrohungen stellen müssen.

Im ersten Teil der Battle-Network-Reihe beispielsweise will die Terroristen-Einheit WWW (World Three) die Welt mit einem gefährlichen Virus zerstören. Dieses sogenannte „Life Virus“ muss nun also von Lan und Mega Man zerstört werden, um die Welt und deren Bewohner zu retten.

Storyseitig sind die Titel also meist eher seichte Kost. Wie man es aber von der Mega-Man-Reihe gewohnt ist, sind die Storys meist sowieso eher Mittel zum Zweck. Dennoch kann man die Geschichten der Battle-Network-Spiele auf jeden Fall als gelungen bezeichnen, denn für genügend Motivation zum Weiterspielen sorgen sie allemal.

Taktik-Rollenspiele im Mega-Man-Stil

Im Kern sind die Battle-Network-Ableger klassische Rollenspiele, die aus der isometrischen Ansicht gespielt werden. Gepaart mit einem rundenbasierten Kampfsystem spielen sich die Titel aber doch recht anders, als man es von den traditionellen Mega-Man-Titeln kennt.

»Ballerte man sich in den klassischen Mega-Man-Ablegern noch regelrecht durch die verschiedenen Level, so geht es bei den Battle-Network-Ablegern dann doch deutlich taktischer zur Sache.«

Ballerte man sich in den klassischen Mega-Man-Ablegern noch regelrecht durch die verschiedenen Level, so geht es bei den Battle-Network-Ablegern dann doch deutlich taktischer zur Sache. Geschickt geplant will jeder Zug sein, um die zahlreichen Gegner auszuschalten. Hier ist also definitiv Umdenken und taktisches Feingefühl gefragt.

Um dem Kampfgeschehen die gewisse Würze zu verleihen, kann Mega Man natürlich auch auf verschiedene Waffenarten und Fähigkeiten zugreifen, um es auch mit größeren und stärkeren Gegnern aufnehmen zu können. Zusätzlich lockern verschiedene Rätsel das Action-orientierte Gameplay etwas auf.

Optisch angestaubt, aber mit Charme

Grafisch können die Titel natürlich nicht mehr mit dem heutigen Standard mithalten. Immerhin sprechen wir hier von über 20 Jahre alten Titeln, die ihren Ursprung auf dem Game Boy Advance fanden. Die wirklich äußerst liebevoll gestalteten Charaktere und Spielwelten haben dennoch ihren Charme und können auch heute noch begeistern.

Mit der ein oder anderen Verbesserung und Anpassung, wie beispielsweise einem Kantenglättungs-Filter und der Option, verschiedene Rahmen auszuwählen, kann man die Titel auch heute noch ganz gut genießen. Was ich mir hier allerdings gewünscht hätte, ist die Option, das Bildformat auf 16:9 zu strecken, um die Spiele im Vollbild spielen zu können. Leider ist dies jedoch nicht möglich und man hat lediglich die Möglichkeit, das Bild auf verschiedene Zwischengrößen zu strecken. So muss man am Ende also immer damit leben, dass die Spiele nur mit einem zusätzlichen Rahmen um das Bild herum spielbar sind.

Soundtechnisch wirklich mega

Was die Soundeffekte und speziell den wundervollen Soundtrack der Battle-Network-Titel anbelangt, so gibt es hier absolut nichts zu mäkeln. Neben den stets passenden und treffenden Soundeffekten ist es speziell der tolle Soundtrack, welcher mit eingängigen Titeln richtiges Ohrwurm-Potential aufweist und definitiv Lust auf mehr macht.

Kein direktes Link-Feature enthalten

Was für Kenner der Original-Titel eventuell von Bedeutung ist, ist die Tatsache, dass keiner von dem einst enthaltenen Link-Kabel-Feature Gebrauch macht. Das heißt, man kann keine Kämpfe und auch keine Tauschgeschäfte direkt abwickeln. Stattdessen gibt es nun die Option, die Tauschaktionen und Kämpfe online abzuwickeln. Da Link-Kabel in der heutigen Zeit eigentlich keinen Stellenwert im Gaming-Segment mehr haben und eine Sache der Vergangenheit sind, ist diese Entscheidung aber auf jeden Fall nachvollziehbar und die moderne Variante.

Extras, die Fan-Herzen höherschlagen lassen

Neben über 1.000 Bildern, die in der Galerie enthalten sind, gibt es außerdem 188 Musikstücke und ganze 499 Patch-Karten, welche bisher nur den japanischen SpielerInnen vorbehalten waren. Fans der Mega-Man- und Battle-Network-Reihe kommen also durchaus auf ihre Kosten.

Bei den Patch-Karten handelt es sich um verschiedene Effekt-Karten, die Mega Man im Kampf unterschiedliche Attribute verleihen können. Dennoch sollte man hier vorsichtig vorgehen, denn manche Patch-Karten haben auch Nachteile und wirken sich dementsprechend negative auf manche Attribute aus.