404 GAME RE:SET: Yoko Taro und SEGA präsentieren Termin und weitere Anime-Mädels

404 GAME RE:SET – die skurrile Kollaboration zwischen SEGA und Yoko Taro – geht am 25. April in Japan an den Start, wie SEGA kürzlich ankündigte.

Zudem soll heute noch eine Prequel-Geschichte in Form von 404 GAME RE:SET Prologue veröffentlicht werden. Diese werde aus der Perspektive eines Forschers erzählt und soll SpielerInnen in die Welt einführen und Figuren und Kampfelemente kennenlernen lassen.

All das geht aus einem kürzlichen Livestream hervor, mit dem man SpielerInnen auf den anstehenden Launch des Spiels vorbereitet. In diesem Zuge kündigte SEGA dann auch eine ganze Menge neuer Figuren und Kollaborationen an.

Weitere Videospiel-Klassiker werden zu Anime-Mädels

Wir erinnern uns nämlich: Yoko Taro nutzt das Mobile-Spiel, um beliebte SEGA-Videospiel-Klassiker in Anime-Mädels zu verwandeln. Und zu den bereits bekannten SEGA-Hits gesellen sich nun noch einige mehr dazu:

SEGA

Altered Beast (gesprochen von Akira Sekine)

Columns (gesprochen von Hitomi Ueda)

Crazy Taxi (gesprochen von Mariya Ise)

Dynamite Cop (gesprochen von Misaki Watada)

Fighting Vipers (gesprochen von Kaede Hondo)

Golden Axe (gesprochen von Yume Miyamoto)

Hang-On (gesprochen von Natsumi Fujiwara)

The House of the Dead (gesprochen von Miku Itou)

Pongo (gesprochen von Ari Ozawa)

Space Harirer (gesprochen von Yumiri Hanamori)

Thunder Blade (gesprochen von Mikako Komatsu)

Virtua Racing (gesprochen von Haruka Shiraishi)

Offensichtlich hört es aber nicht bei SEGA auf. Einige weitere Spiele anderer bekannter Spieleentwickler und -publisher sind ebenso wenig vor Yoko Taros Wahnsinn sicher:

Bandai Namco

Dig Dug (voiced by Rie Takahashi)

Mappy (voiced by Yui Ogura)

Xevious (voiced by MAO)

TAITO

Arkanoid (voiced by Minami Tanaka)

Darius (voiced by Reina Ueda)

Kiki Kaikai (voiced by Atsumi Tanezaki)

Auch Capcom und SNK scheinen vertreten, enthüllen ihre Beiträge aktuell aber noch nicht. Wenn ihr weitere visuelle Eindrücke der zahlreichen Neuzugänge gewinnen möchtet, schaut gern in den Pre-Launch-Stream rein.

Pre-Launch-Livestream zu 404 GAME RE:SET

