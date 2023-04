Blade Prince Academy bildet die talentiertesten Waisen aus

Publisher Firesquid und Entwicklerstudio Angel Corps kündigten die Zusammenarbeit an Blade Prince Academy an, das sich wohl noch in einem frühen Stadium befindet. Am 11. Mai 2023 beginnt nämlich zunächst die Kickstarter-Kampagne, bei der Interessierte die Entwicklung des Spiels unterstützen können. Das Besondere an diesem Titel ist die Kombination aus Anime-inspiriertem Grafikstil und taktischem RPG.

Die Story spielt in der dunklen Stadt Abjectalia. Wir übernehmen die Kontrolle einer Gruppe aus hochtrainierten, magischen Attentätern, die auf der Klingenprinzen-Akademie ausgebildet werden. Wir müssen das Geheimnis der Stadt lüften und sie vor Feinden schützen.

Das Kampfsystem ist Echtzeit-basiert „mit Pause“ – ihr sollt eure Bewegungs- und Angriffskontrolle perfektionieren können, um in jeder Situation die Oberhand zu gewinnen. Mit einem Kombo-System aus Angriffen und Fähigkeiten richtet ihr den notwendigen Schaden an.

Um sich Vorteile im Kampf zu verschaffen, können Pakte mit der Dunkelheit geschlossen werden. Doch wir sollten bedenken, dass solche Verträge immer einen Preis haben.

Im Gegensatz zum stressigen Kampfalltag können die SchülerInnen auf der Akademie die Seele baumeln lassen. Sie erlernen dort neue Fähigkeiten und pflegen ihre Beziehungen, die sich auch auf die Klingenprinzen auswirken. So können auch neue Rekruten angeworben werden, die ihre eigenen Stärken, Schwächen und Hintergrundgeschichten haben.

Die Akademie im Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Blade Prince Academy, Firesquid, Angel Corps