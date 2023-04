Xuan-Yuan Sword Mists Beyond the Mountains: Beliebtes China-RPG bekommt ein Remaster

Laut eigenen Aussagen ist Xuan-Yuan Sword III eine der beliebtesten Rollenspiele im chinesischsprachigen Raum und hat zahlreiche Awards gewonnen. Nun kommt der Titel unter dem neuen Namen Xuan-Yuan Sword: Mists Beyond the Mountains für PC und Switch.

Bei dem Titel handelt es sich um ein rundenbasiertes Rollenspiel, das den Osten und den Westen vereint. Er spielt in Eurasien, Arabien, China und Frankreich. Das soll sich in der Architektur, der Kleidung und dem Essen widerspiegeln.

Das Remaster soll noch in diesem Jahr erscheinen. Ursprünglich erschien das Original am 4. Dezember 1999 für PCs. In den letzten Jahren erschien mit Xuan-Yuan Sword VII der erste Serien-Ableger auch im Westen, inzwischen ist er für zahlreiche Plattformen verfügbar.

Unter dem Befehl von Pepin III. hat sich der fränkische Ritter Septem auf eine lange Reise begeben, um die unbesiegbaren Künste des Krieges zu erlernen. Ausgehend von den Kanälen des schönen Venedigs führte der Weg des großen Ritters über den Nahen Osten und die westlichen Regionen bis in den mystischen Orient. Bei seinen Abenteuern wurde Septem in die komplizierten Machtkämpfe zwischen den lokalen Mächten und in die jahrzehntelangen Ambitionen des dunklen Fürsten Satan hineingezogen.

In Xuan-Yuan Sword spielen wir viele historische Ereignisse und Schlachten nach, allerdings haben die Entwickler einige Fantasy-Elemente aus der chinesischen und westlichen Mythologie mit eingebaut.

Der Ankündigungstrailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Xuan-Yuan Sword: Mists Beyond the Mountains, DOMO Studio, Softstar Entertainment, CubeGame, Gamera Games