Das war… Kalenderwoche 43/2022

Phil Spencer zu Preiserhöhungen, ein PlayStation-Meilenstein in Japan sowie Kontroversen rund um Pokémon GO und Call of Duty prägten eine eher ruhige Woche. Dafür gab es namhafte Neuveröffentlichungen sowie die gewohnte Trailer-Flut. Zum Schluss haben wir dann noch ein neues Review für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Nach den Preiserhöhungen von PlayStation 5 hielt sich Microsoft bisher zurück. Nun deutete Phil Spencer jedoch an, dass das bei Xbox auch nicht so bleiben dürfte. Das könnte nicht nur Konsolen, sondern auch Games und Abos betreffen. Sony feierte unterdessen den Meilenstein von zwei Millionen PlayStation-5-Konsolen in Japan.

Rund um ein Event zu Zorua aus Pokémon GO (Mobil) haben sich einige Probleme aufgetan. Nach einem kritischen Bug könnt ihr das Pokémon nun jedoch fangen. Ebenfalls für Ärger sorgte die fast leere Disc zu Call of Duty: Modern Warfare II (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC).

Erfreulicher ist da doch die Ankündigung von CD Projekt RED, dass ein Remake zu The Witcher in der Mache ist. Dieses entsteht bei Fool’s Theory. Ebenfalls neu enthüllt wurden das Fantasy-RPG Towa Tsugai (Mobil) von Square Enix, das Shoot-’em-up-Remake Project Formation Z (PS4), sowie R-Type Tactics I • II Cosmos (PS4, PS5, Switch, PC) und R-Type Final 3 Evolved (PS5) (Link). In den Westen schafft es außerdem Alice Gear Aegis CS: Concerto of Simulatrix (PS4, PS5, Switch).

Mittlerweile erhältlich ist das mit Spannung erwartete Bayonetta 3 (Switch). Dazu gab es neben dem Launchtrailer auch wohlwollendes Medienecho. Vorläufig erledigt hat sich auch die Kontroverse um Hellena Taylor, die ehemalige Stimme von Bayonetta. Ebenfalls erschienen ist Star Ocean: The Divine Force (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC), neben dem Launchtrailer zeigte Square Enix noch die beiden letzten spielbaren Charaktere sowie einen Missionsbericht. Weitere Neuveröffentlichungen sind das Horror-Adventure Yomawari: Lost in the Dark (PS4, Switch, PC) und die Otome-Visual-Novel Paradigm Paradox (Switch).

Zu Story of Seasons: A Wonderful Life (PS5, Switch, Xbox Series, PC) gab es neben dem Übersichtstrailer auch die Ankündigung von weiteren Plattformen. Aus Forspoken (PS5, PC) stand der magische Parkour im Fokus, welcher für schnelle Erkundung sorgt. Ein zur Jahreszeit passendes Pokémon sahen wir erstmals aus Pokémon Karmesin und Purpur (Switch). Neben Gruff sorgte auch ein erster Werbespot für Aufsehen. Einen Blick auf die Geschichte gab es kurz vor der Veröffentlichung zu Tactics Ogre: Reborn (PS4, PS5, Switch, PC). Auf Anfang 2023 datierte man Valthirian Arc: Hero School Story 2 (PS5, Switch, Xbox Series, PC), wobei ihr eine Heldenakademie führen müsst. Den nächsten kurzen Teaser gibt es zum Anime-Projekt NieR: Automata Ver1.1a.

Schon den konkreten Starttermin gibt es zu Sonic Prime bei Netflix. Um die Starter ging es im aktuellen Trailer zum Monster-RPG Cassette Beasts (Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Aus dem Beat ’em up River City Girls 2 (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) zeigte Marian ihre Bauchmuskeln. Ebenfalls um die Charaktere ging es im „Ratroidvania“ Curse of the Sea Rats (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) und auch aus Process of Elimination (PS4, Switch) sahen wir weitere Detektive. Im Rahmen der QUByte Classics (PS4, Switch, Xbox One) schafft es beispielsweise Glover auf Konsolen.

Die Gold Edition zu Resident Evil Village (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) ist mit neuen Inhalten nun erhältlich. Das Mecha-Strategie-RPG Relayer Advanced gibt es nun auch bei Steam, dasselbe gilt für das Shoot ’em up Miss Kobayashi’s Dragon Maid: Burst Forth!! Choro-gon Breath. Im Fighting-Game JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) kämpft nun auch der DLC-Charakter Risotto Nero mit. Nächste Woche steht das nächste größere Update zu Genshin Impact (PS4, PS5, PC, Mobil) an. Schließlich sahen wir aus dem Pokémon-Sammelkartenspiel einige hübsche neue Karten.

Zum Schluss haben wir von JPGAMES noch ein neues Review für euch. Das PS2-Remaster Kamiwaza: Way of the Thief (PS4, Switch, PC) (zum Testbericht) konnte uns dabei nicht wirklich überzeugen. Technische Mängel trüben das Bild.