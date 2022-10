Das „Ratroidvania“ Curse of the See Rats stellt euch seine Charaktere vor

Das einst bei Kickstarter finanzierte Curse of the See Rats hat mit pQube Games jetzt auch einen Publisher. Der kümmert sich dementsprechend um die PR zum Spiel und mit einem neuen Charakter-Trailer legt man los.

Entwickelt wird das „Ratroidvania“ von Petoons Studio in Spanien. Inzwischen ist die Veröffentlichung für Anfang 2023 geplant, dann auf Nintendo Switch, PlayStation, Xbox und PCs.

Curse of the Sea Rats ist ein handanimiertes “Ratoidvania”-Abenteuer, in dem eine Schiffscrew von einer Piratenhexe in Ratten verwandelt wurde. Spielerinnen und Spieler erforschen darin eine reichhaltige, nicht-lineare Platformer-Welt voller herausfordernder Bosse und charakterspezifischen Fähigkeiten – entweder allein oder im lokalen Koop-Modus.

Euch soll ein klassisches Metroidvania erwarten. Vier spielbare Helden mit eigenen Stilen und Skills sorgen für Abwechslung. Optisch möchte die handgezeichnete Grafik überzeugen, die teils nahtlos in 3D-Umgebungen übergeht.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Curse of the Sea Rats, Petoons Studio, pQube Games