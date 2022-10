Plötzlich doch möglich: So fangt ihr jetzt Zorua in Pokémon GO

Es war eigentlich als ein echt cooles Event geplant: Am 25. Oktober sollten TrainerInnen während der Rampenlicht-Stunde mit Shuppet auch ein Zorua fangen können. Unter bestimmten Voraussetzungen und in einem engen Zeitfenster. Spannend! Aber die Sache löste sich wegen technischer Probleme in Luft auf.

Fans waren natürlich entsprechend bedient, aber mussten sich nicht lange ärgern. Seit heute Nacht ist Zorua nämlich plötzlich wieder in Pokémon GO verfügbar. Ab sofort spawnt Zorua (wie auch ursprünglich geplant) als eine Kopie eures Kumpel-Pokémon.

Euer Buddy muss dabei Berichten zufolge nicht einmal aktiv auf der Karte sein. Wenn ihr euren Buddy plötzlich nochmal seht, dann ist es Zorua. Fang euren vermeintlichen Buddy und er wird sich in einer Sequenz (ähnlich wie Ditto) in Zorua verwandeln.

Viele TrainerInnen weltweit überraschte diese frohe Kunde, weil sie vorher nichts davon gelesen hatten. In den sozialen Medien gibt es einige fröhliche Fotos und Beiträge. Inzwischen gibt es die Bestätigung von Niantic.

Ihr solltet euch dennoch beeilen, denn Zorua ist jetzt Teil des aktuellen Halloween-Events. Das endet am 1. November 2022 um 10 Uhr Ortszeit. Auch einige passende Avatar-Artikel gibt es jetzt im Shop.

Bildmaterial: Pokémon GO, The Pokémon Company