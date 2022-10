Alice Gear Aegis CS: Concerto of Simulatrix erscheint Anfang 2023 im Westen

PQube Games hat Alice Gear Aegis CS: Concerto of Simulatrix für Nintendo Switch und PlayStation für den Westen angekündigt. In Japan ist das 3D-Kampfspiel bereits erhältlich, hierzulande soll es Anfang 2023 so weit sein. Entwickelt wurde der Titel von Pyramid.

Vice hat die Welt übernommen und nun müsst ihr dagegen kämpfen. Dazu schlüpft ihr in Mecha-Anzüge, gekämpft wird alleine oder jeweils drei gegen drei. Im Online-Spiel übernehmt ihr entweder ein Dreierteam alleine oder man spielt zu sechst. Spielbar sind insgesamt 22 weibliche Charaktere, ihr könnt verschiedene Waffen und Ausrüstung freischalten.

Es gibt auch ein Szenario, wobei ihr die Charaktere, ihre Beweggründe und Persönlichkeiten kennenlernen könnt. Dies geschieht wie in einer Visual Novel.

Bilder und der Ankündigungstrailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Alice Gear Aegis CS: Concerto of Simulatrix, PQube Games, MAGES, Pyramid