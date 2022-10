Square Enix zeigt den „Final“-Trailer zu Tactics Ogre: Reborn

Square Enix legt Tactics Ogre neu auf. Fans des Originals freuen sich natürlich riesig, denn das Remake bekommt auch noch neue deutsche Texte spendiert. Die Vorfreude soll nun ein neuer „Final“-Trailer steigern. Ihr findet ihn unten.

Tactics Ogre gehört zur Ogre-Battle-Serie, die 1993 ihren Anfang nahm. Ogre Battle: The March of the Black Queen war das erste Spiel dieser Reihe. 1995 erschien dann Tactics Ogre: Let Us Cling Together für das SNES in Japan, 1998 erschien es in Nordamerika für PlayStation.

Auch die PlayStation-Fassung schaffte es damals nicht nach Europa, das war dann dem Remake für PSP 2010 vorbehalten. Auf der 2010er-Version basiert auch Tactics Ogre: Reborn, das zusätzlich zahlreiche Verbesserungen auf Seiten von Grafik, Sound und Game-Design erhält.

Am 11. November 2022 erscheint Tactics Ogre: Reborn für PlayStation, Nintendo Switch und PCs. Die Amazon-exklusive Steelbook Edition ist leider ausverkauft, aber ihr könnt euch auch die Standardversion* vorbestellen.

Der „Final“-Trailer:

Bildmaterial: Tactics Ogre: Reborn, Square Enix