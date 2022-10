72 MB sind auf der Handelsversion von Call of Duty: Modern Warfare II gespeichert

Heute erscheinen viele Spiele. Auch Call of Duty: Modern Warfare II gehört dazu. Das Spiel ist digital und natürlich auch im Handel erhältlich, doch wer sich die Disc-Version kauft, um unabhängig von Online-Services zu sein, der irrt. 72 MB sind auf der Disc, wie Eurogamer und TheVerge berichten. Etwa 150 GB muss man anschließend herunterladen.

Die Disc-Version ist also genauso gut konservierbar wie ein Downloadcode. Eine Dummy-Disc, ohne Internet und umfangreichen Download ist die Disc-Version nicht spielbar. Call of Duty ist natürlich nicht das erste Spiel, das so erscheint. Die Art und Weise erntet unter Fans natürlich Kritik, nicht nur wegen der schlechten Konservierung.

In vielen Ländern und Regionen ist es schlicht auch nicht so einfach, 150 GB herunterzuladen. Sei es wegen Datenbeschränkungen oder der Downloadgeschwindigkeit. Während auch große Day-One-Patches wohl kaum noch wegzudenken sind, möchten sich viele Fans mit der Praktik von Modern Warfare II nicht zufriedengeben.

Bildmaterial: Call of Duty: Modern Warfare II, Activision Blizzard