Genshin Impact führt mit dem neuen Update die Sumeru-Haupthandlung ins letzte Kapitel

HoYoverse hat die näheren Details zum kommenden Update 3.2 zu Genshin Impact vorgestellt. Die Haupthandlung von Sumeru wird mit diesem Update in ihr letztes Kapitel gehen. Darüber hinaus gibt es mit Nahida und Layla neue, spielbare Charaktere.

Außerdem warten viele kleine und große Neuerungen und Ergänzungen. Beim „Wettbewerb intelligenter Pilze“ könnt ihr beispielsweise Pilzbestien fangen und trainieren, um in verschiedenen Herausforderungen zu kämpfen.

Weitere Optimierungen werden implementiert, um das aktuelle Spielerlebnis zu verbessern. Die lang erwartete Funktion „Replikat“ wird in die „Kanne der Vergänglichkeit“ eingeführt, sodass Spieler ihre eigenen Designs teilen oder die Designs anderer Spieler in ihre Kannen einbringen können. Außerdem werden ab Version 3.3 die Sprachen Italienisch und Türkisch in den Einstellungen der Spielsprache verfügbar sein.