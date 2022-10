Cassette Beasts: Lernt die Starter-Monsterchen des RPG-Abenteuers kennen

Publisher Raw Fury und Entwickler Bytten Studio haben einen neuen Trailer zum Monster-RPG Cassette Beats veröffentlicht, der euch die Starter-Monsterchen vorstellt. Ihr habt die Wahl. Das Video zeigt euch auch die Entwicklungen, in diesem Fall „Remaster“ der Starter.

In Cassette Beasts müsst ihr die abgelegene Insel New Wirral frei erkunden, um dieser schlussendlich zu entkommen. Die Kämpfe laufen rundenbasiert ab und bieten einen ganz besonderen Kniff. Mithilfe von sammelbaren Kassetten verwandelt ihr euch im Kampf nämlich gleich selbst in Monster!

Mit dem Kassetten-Thema ist auch der generelle Retro-Vibe des Projekts gesetzt. In der offenen Welt gilt es zudem, Rätsel zu lösen und Dungeons zu finden. Auch hierbei helfen verschiedene Monsterfähigkeiten. Das komplexe Kampfsystem erlaubt es unter anderem sogar, den Elementartyp des Gegners zu ändern.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Cassette Beasts, Raw Fury, Bytten Studio