Sonntagsfrage: Euer Ersteindruck zu Bayonetta 3?

Seit Freitag ist die berühmteste Videospiel-Hexe wieder auf Nintendo Switch spielbar. Die Rede ist natürlich von Bayonetta. Bereits in den vergangenen Wochen war der dritte Teil in aller Munde, jedoch nicht wie man es sich unbedingt vorstellt. Hellena Taylor, Bayonettas Synchronsprecherin in den ersten beiden Spielen, rief zum Boykott des dritten Teils auf. Nach ihren ersten Aussagen habe man ihr eine unverhältnismäßige Bezahlung angeboten, welche sich im Nachgang durch ihr und Recherchen von Bloomberg als falsch herausstellten.

So musste Bayonetta 3 bereits im Vorfeld mit einer schlechten Publicity kämpfen. Inhaltlich schien das dem Spiel nur wenig auszumachen. Die ersten Tests schnitten sehr positiv ab und stellen vor allem das hervorragende Gameplay in den Vordergrund. Konntet ihr euch bereits denselben Eindruck vom dritten Teil verschaffen? Falls ja, verratet es uns gerne in der heutigen Sonntagsfrage!

