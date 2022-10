Glover erscheint mit weiteren „QUByte Classics“ bald für moderne Konsolen

Das gute, alte Glover war in diesem Jahr schon einmal in den Nachrichten. Piko Interactive sicherte sich die Rechte an einer Neuveröffentlichung des N64-Klassikers für Steam. Darüber waren nicht alle glücklich, denn um den Publisher gab es eine Kontroverse.

Jetzt hat QUByte Interactive eine Reihe von Neuveröffentlichungen für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch angekündigt. So kommt Glover auch zu seinem Debüt auf modernen Konsolen. Piko hat als Rechteinhaber hier aber natürlich auch seine Finger im Spiel.

Neben Glover möchte man die beiden Beat’em Ups Iron Commando und Legend ebenso neu auflegen wie Stone Protectors und die RPGs Legend of Wukong sowie Brave Battle Saga: The Legend of the Magic Warrior. Die Veröffentlichungen segeln unter der Flagge QUByte Classics.

Seht unten einen neuen Trailer zu Glover. Videos zu den anderen Neuveröffentlichungen findet ihr auf dem Youtube-Kanal von QUByte Interactive, wenn ihr mögt.

Der neue Trailer zu Glover:

