Pokémon-Sammelkartenspiel: „VSTAR Universe“ begeistert Fans mit einzigartigen Artworks

Beim heutigen Livestream zum Sammelkartenspiel hat The Pokémon Company die neue Erweiterung VSTAR Universe angekündigt. Anders als erhofft, gab es keinen Blick auf das erste Paldea-Set. Stattdessen lernen wir das letzte Set mit Karten aus Pokémon Schwert und Schild kennen. Dass Fans es trotzdem feiern, liegt an vielen außergewöhnlich schicken Kartendesigns.

Das neue VSTAR Universe rückt Karten in den Fokus, die bereits in älteren Sets erschienen sind. Allen voran Pokémon-V sowie Pokémon-VMAX und Pokémon-VSTAR. Es wird sich dabei größtenteils um Reprints mit gleichen Statistiken und Effekten handeln, jedoch mit neuen Artworks.

Vorgestellt wurden außerdem mit „Art Rare“ und „Special Art Rare“ zwei neue Seltenheitsstufen, die ganz besondere Artworks erhalten, die bei Fans in den sozialen Medien entsprechend gut ankommen. Aber auch von den „normalen“ Karten zeigen sich Fans begeistert.

Serebii hat die bereits vorgestellten Karten wie immer fein säuberlich gesammelt. Ihr findet diese Übersicht hier. Am 2. Dezember soll VSTAR Universe in Japan erscheinen. Wann und in welcher Form die Karten nach Europa kommen, wird sich in Kürze zeigen.

Die Aufzeichnung:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Pokémon-Sammelkartenspiel, The Pokémon Company