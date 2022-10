Paradigm Paradox entführt euch ab sofort in isolierte Kolonien des Jahres 25XX

Ab sofort ist die Otome-Visual-Novel Paradigm Paradox auch hierzulande erhältlich. Zu den physischen Optionen zählt eine online-exklusive Edition mit einer Soundtrack-CD. Die PEGI-Standardversion findet ihr aber auch bei Amazon*. Zur Veröffentlichung spendiert Aksys Games einen neuen Charakter-Trailer.

Die Geschichte spielt im Jahr 25XX in einer Welt, in der die Menschheit nur in isolierten Kolonien leben kann. Die Protagonistin Yuuki ist Studentin an einer Akademie und arg gelangweilt vom Alltag. Die Welt wird von „Ungeziefer“ geplagt.

Auf ein solches trifft die Protagonistin eines Nachts und ihr langweiliger Alltag hat sich erledigt. Auf wundersame Weise erschienen jedoch vier Mädchen und die Gefahr war gebannt. Ihr macht euch auf die Suche nach der Identität der Retterinnen und wollt die Geheimnisse lösen, die sich euch auftun.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Paradigm Paradox, Aksys Games, Idea Factory, Otomate