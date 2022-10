PlayStation 5 knackt zwei Millionen in Japan und steht im Vergleich gar nicht so schlecht da

Beim Blick auf die wöchentlichen Games-Charts aus Fernost spielt die PlayStation 5 gefühlt kaum eine Rolle in Japan. Wenn die Top 20 nicht nur aus Switch-Spielen besteht, dann mogelt sich vielleicht mal eine Neuveröffentlichung rein. Manchmal verkauft sich dann sogar die PS4-Version besser als die PS5-Variante.

Aber so schlecht läuft es gar nicht für die PlayStation 5 in Japan. In dieser Woche knackte die Konsole die Marke von zwei Millionen verkauften Geräten und damit steht sie zwar schlechter da als die Vorgänger, aber nicht viel schlechter.

Bei 2.027.783 Geräten steht die PS5 jetzt in Japan laut Famitsu. Genau 101 Wochen hat man dafür gebraucht. Die PS4 war mit 90 Wochen nicht so viel schneller. Die PS3 hingegen mit 73 Wochen schon. Angesicht der Verfügbarkeit der PS5, auch in Japan, scheinen die paar Wochen mehr für zwei Millionen völlig im Rahmen.

Die Lücke zur PS4 ergab sich zuletzt auch erst in den letzten Wochen, wie eine schöne Visualisierung von Game Data Library zeigt. Lange Zeit waren PS4 und PS5 gleichauf. In dieser Zeit hat die PS5 übrigens auch die Wii U überholt.

Ist der „Trend“ weg von der PlayStation in Japan, den man verspürt, also gar kein Trend? Die monatelang sehr knappe Liefermenge, eine sehr starke Switch und zuletzt auch noch eine PS5-Preiserhöhung – dafür steht die PS5 ganz gut da.

Weiterhin ein Problem sind in Japan auch Scalper, die laut einem Nikkei-Bericht (via VGC) die Konsolen kaufen und im Ausland wegen des aktuell schwachen Yen noch gewinnbringender verkaufen können. Viele haben für die vermeintlich schwachen PS5-Zahlen auch Sonys Nähe zum Westen verantwortlich gemacht. Sinnbildlich stand hier die „Umstrukturierung“ der Sony Japan Studios.

via Famitsu, VGC, Bildmaterial: Sony