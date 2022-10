Medienecho: Bayonetta 3 ist ein „wilder Trip“ und in guten Momenten „fast göttlich“

Am Freitag erscheint endlich Bayonetta 3. Erinnert ihr euch noch an die Ankündigung anno 2017? Nein? Ist auch Schnee von gestern. Nicht ganz so alt ist die Kontroverse um Hellena Taylor, die ehemalige Synchronsprecherin von Bayonetta. Doch wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die Inhalte. Die Reviews zu Bayonetta 3 sind da und wir möchten euch ein kleines Medienecho anbieten.

Bei VGC ist Matthew Castle schon in der Headline außer sich. Bayonetta 3 sei ein „Liebesbrief an den kreativsten Action-Star der Spielebranche“. Der erste Teil sei noch ein Liebesbrief an Action-Spiele gewesen. Der dritte Teil ist ein Liebesbrief an Bayonetta selbst. „Wenn du dachtest, dass die Bayonetta der ersten beiden Spiele an die Grenzen dessen stößt, was man mit einer Action-Heldin machen kann, dann hast du noch nichts gesehen“, heißt es. Ein „wilder Exzess“, der euch „in die Knie zwingt“. Bei jedem Wimpernschlag gibt es etwas Neues. Vom 2D-Stealth-Sketch bis zum Side-Scrolling-Shooter und Rhythmusspiel.

Auch Martin Robinson von Eurogamer spricht von einer „chaotischen Mischung“, welche die Magie von PlatinumGames gerade noch bewahren würde. Wohl auch in Anspielung auf den ein oder anderen Ausrutscher zuletzt. Es sei das „bisher beeindruckendste Abenteuer der Serie, aber auch das kratzbürstigste“. Stellenweise würde Bayonetta 3 zu viel versuchen. Das äußere sich bildhaft in den drei Ingame-Währungen: eine für Gegenstände, eine für freischaltbare Kosmetika und eine weitere, die den Fertigkeitenbaum versorgt. Es fehle an Eleganz. Bayonetta 3 sei wie eine „unkontrollierte Explosion“, aufmerksamkeitsstark, aber auch zerklüftet und zusammenhangslos. Wenn Bayonetta 3 „durcheinander“ sei, dann sei es in diesem Momenten nicht so gut wie seine Vorgänger. Wenn es aber gut sei, dann ist es „fast göttlich“.

Eleen Reinke von GamePro spricht Bayonetta 3 den „frischen Wind“ zu, den die Reihe gebraucht hätte. Die Kämpfe seien – Überraschung – die größte Stärke von Bayonetta. „Das Gameplay ist abermals hervorragend, die Handlung gefüllt von Absurditäten und der Spielspaß durchweg im Anschlag“, ergänzt Chris Werian. Schade findet er, dass sebst der höchste Schwierigkeitsgrad nicht besonders anspruchsvoll sei.

Bei GameSpot sind wir dann wieder zurück bei den Superlativen. Jessica Howard resümiert ein „atemberaubendes Spektakel“, das sich auf die richtige Art und Weise vertraut anfühle und doch neue Mechaniken biete. Defizite würden sich natürlich zeigen, vor allem in der Optik. Das Spiel würde die Augen mit lebendigen Farben und detaillierten Partikeleffekten ablenken, doch wenn man den Hintergrund betrachte, finde man einfache Geometrie, grobe Texturen und dumpfe Töne vor. Auch ein Kompromiss, der sicherstelle, dass das Spiel gut laufe. Durch das mache Bayonetta „durch seinen Stil mehr als wett“.

Bei GameInformer findet Blake Hester wie auch einige seiner KollegInnen, dass Viola als neuer spielbarer Charakter nicht ganz so überzeugend ist. Es sei aber „nur eine kleine Beschwerde am Ende eines Berges von Komplimenten“, die er Bayonetta 3 macht. „Bayonetta 3 ist während des größten Teils seiner Spielzeit ein absoluter Knaller. Es ist bombastisch, übertrieben und extravagant um der Extravaganz willen und hinterlässt buchstäblich Ruinen.“

Noch ein schöner Vergleich von Jessica Howard bei GameSpot: „Bayonetta 3 fühlt sich an wie ihre Residenz in Las Vegas: eine verschwenderische und spektakuläre Show, bei der jede Nummer wunderschön choreographiert ist, jeder Song ein Knaller ist und die Gastauftritte mit Sicherheit begeistern werden.“

Na dann, ab nach Las Vegas.

Bildmaterial: Bayonetta 3, Nintendo, PlatinumGames