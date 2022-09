Das war… Kalenderwoche 36/2022

In dieser Woche hat sich der verbale Schlagabtausch von PlayStation und Xbox bezüglich Call of Duty verschärft. Daneben gab es jedoch auch erfreulichere Themen. So gab es gleich mehrere Livestreams von Publishern, welche uns Neuankündigungen bescherten. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Eine echte Hausnummer im Gaming-Bereich ist Call of Duty. Die Marke gehört inzwischen bekanntlich Microsoft und so ist nun ein verbaler Schlagabtausch zwischen Jim Ryan von PlayStation und Phil Spencer von Xbox entbrannt. Man darf gespannt sein, wie lange und in welcher Form es Call of Duty noch auf PlayStation geben wird.

Auf der kommenden Tokyo Game Show 2022 sehen wir mit großer Sicherheit den nächsten Atelier-Titel von Gust. Bereits jetzt gibt es einen kleinen Einblick in das Spiel. Gleich in mehreren Livestreams gab es zudem spannende Ankündigungen. So lieferte die Ausstrahlung von Ubisoft Forward einiges. Das kommende und bereits im Vorfeld bestätigte Assassin’s Creed Mirage (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) verschlägt uns ins Bagdad des 9. Jahrhunderts. Aber man wagte sogar den Blick noch weiter in die Zukunft mit Assassin’s Creed Codename RED und Assassin’s Creed Codename HEXE. In wenigen Tagen steht nun aber Mario + Rabbids Sparks of Hope (Switch) an. Hier gab es einen Boss-Kampf und die Rückkehr von Rayman zu verzeichnen.

Ebenfalls vollgepackt war das NIS America Showcase 2022. Endlich für den Westen bestätigte man dabei das Vanillaware-Remaster GrimGrimoire OnceMore (PS4, PS5, Switch). Das war aber längst nicht alles, denn mit dem Roguelike-RPG void* tRrLM2(); //Void Terrarium 2 (PS4, Switch), dem taktischen Dungeon-RPG Monster Menu: The Scavenger’s Cookbook (PS4, PS5, Switch) sowie dem Detektiv-Spiel Process of Elimination (PS4, Switch) hatte man gleich drei weitere Lokalisierungen im Gepäck. Für alle Shoot-‘em-up-Fans nannte man außerdem den Termin für Raiden IV x MIKADO remix (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC).

Auch der Gigant Disney hatte zusammen mit Marvel bei der D23 Expo einige Gaming-News zu teilen. Zwei der Neuankündigungen waren der kooperative Plattformer Disney Illusion Island (Switch) und die Visual Novel TRON: Identity (PC). Aus Japan erreichten uns auch die Ankündigungen von der Otomate Party 2022. In den letzten Tagen neu veröffentlicht wurden neben dem mit Spannung erwarteten Splatoon 3 (Switch) (Link) auch die beiden Monstersammel-Spiele Temtem (PS5, Switch, Xbox Series, PC) (Link) und Ooblets (Switch, Xbox One, PC) (Link).

Mit einem neuen Trailer erhielten wir viele neue Einblicke in Pokémon Karmesin und Purpur (Switch). Im Hinblick auf die nächste Pokémon-Generation gibt es zudem eine OLED-Switch im Sonder-Design. Square Enix veröffentlichte zwei neue Charakter-Videos zu Star Ocean: The Divine Force (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC). Diese zeigen Midas und Nina. Noch im September für PCs erscheint Gundam Evolution (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC), Konsolenspieler warten bis in den Dezember. Für den Ending-Song von Sonic Frontiers (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) hat Sega mit der japanischen Band ONE OK ROCK zusammengearbeitet.

Aus Japan versorgte uns Compile Heart mit einem weiteren Charakter-Video zu Fairy Fencer F: Refrain Chord (PS4, PS5, Switch). Am 17. Oktober könnt ihr in Potionomics (PC) Tränke mischen. Gemischt werden hier auch die Genres, denn ihr müsst euren Laden in Schwung bringen. Die Vorbestellerphase für das Sega Mega Drive Mini 2 ist sehr erfolgreich gestartet. CD Projekt RED hat endlich die Erweiterung für Cyberpunk 2077 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) angekündigt. Diese heißt Phantom Liberty und erscheint nicht mehr für die alte Konsolengeneration. Im Oktober gibt es zudem die nächsten neuen Inhalte für Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC).