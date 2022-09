Mario + Rabbids: Sparks of Hope enthüllt Rayman als spielbaren Charakter für Post-Launch-DLC

Zu Mario + Rabbids: Sparks of Hope gab es am Abend bei Ubisoft Forward viele neue Einblicke. Die Fortsetzung des erfolgreichen Crossovers aus Mario, den Rabbids und Taktik-Gameplay erscheint schon am 20. Oktober für Nintendo Switch.

Ubisoft nutzte die Show, um eine dritte Marke und einen alten Bekannten dem Mario-Rabbids-Universum zuzuführen. Rayman ist zurück, wird allerdings erst in der dritten Erweiterung des Spiels die Hauptrolle spielen.

Die Erweiterungen sind natürlich Teil des Season-Pass, der wiederum in der physischen Gold Edition von Mario + Rabbids: Sparks of Hope* gleich beiliegt. Rayman wird in diesem DLC ein spielbarer Charakter sein. Der DLC wird auch einzeln erhältlich sein.

Im neuen Gameplay-Video müssen Mario und seine Freundinnen und Freunde den Planeten Terra Flora vor der ebenso bösen wie geheimnisvollen Misera retten. Dafür werden sie gegen Feinde kämpfen und sich dem Wiggler stellen, der unter Miseras bösem Einfluss steht. Es werden auch alle besonderen Fähigkeiten gezeigt, die die Sparks im Kampf bieten, denn dieser Bosskampf verspricht ein weiterer unvergesslicher Moment in Mario + Rabbids: Sparks of Hope zu werden.

Das neue Gameplay:

Der erste „Rayman-Teaser“:

