Sonic Frontiers stellt den Ending-Song „Vandalize“ von ONE OK ROCK vor

Nach dem Übersichtstrailer, welcher das Spielprinzip im Detail erklärte, lässt es Sonic Frontiers heute nun anderweitig krachen. Sega hat nämlich den Ending-Song „Vandalize“ der japanischen Band ONE OK ROCK enthüllt. Neben einem Trailer mit einer Hörprobe gibt es auch ein kurzes Statement der Band sowie einen TV-Spot. Wie gefällt euch der Song?

In Sonics neuem Abenteuer werden ganze Welten kollidieren! Ein nie dagewesenes Erlebnis mit neuen Höhen und dem Nervenkitzel der Freiheit, dank offener Zonen und des rasanten, Sonic-typischen Gameplays. Mächtige Feinde warten auf den Starfall-Inseln, in dichten Wäldern, unter rauschenden Wasserfällen, in der Wüste und vielen weiteren erstaunlichen Umgebungen.