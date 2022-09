Monster Menu: The Scavenger’s Cookbook tischt im Frühjahr 2023 im Westen auf

NIS America hat beim heutigen Showcase die Lokalisierung von Shikabanegurai no Boukenmeshi für den Westen angekündigt. Das Spiel erscheint als Monster Menu: The Scavenger’s Cookbook im Frühjahr 2023 für Nintendo Switch, PS4 und PS5.

Es gibt hierzulande englische Texte und eine japanische sowie englische Sprachausgabe. Das japanische Original ist seit dem 27. Januar 2022 für Switch und PS4 erhältlich, die PS5-Version im Westen ist also neu.

Schnüre deinen Rucksack und lockere deinen Gürtel, bevor du dich in dieses Dungeon-Survival-Abenteuer stürzt! Monster Menu: The Scavenger’s Cookbook würzt die klassische SRPG-Formel mit einer köstlich spaßigen, auf Kochen basierenden Mechanik. Erstelle einen detaillierten Charakter für deine Gruppe, sammle Ressourcen, Zutaten und Gegenstände während deiner Erkundung und bekämpfe Monster in taktischen Kämpfen. Anschließend kannst du dich am Lagerfeuer zurücklehnen und mit den gesammelten Zutaten Mahlzeiten zubereiten, die dir den nötigen Vorsprung für deine nächste Dungeon-Erkundung verschaffen.