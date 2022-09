Der zweite DLC zu Stranger of Paradise konfrontiert euch mit Gilgamesh

Square Enix und Team Ninja haben einen neuen Trailer zur kommenden DLC-Erweiterung „Wanderer of the Rift“ zu Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin veröffentlicht. Die zweite Erweiterung soll am 26. Oktober zur Verfügung stehen. Es ist die zweite von drei Erweiterungen des Season-Pass.

Kämpft euch durch das Labyrinth der Dimensionen, ein Dungeon, das euren Weg zufällig konfiguriert, um Teile der Geschichte freizuschalten. Wanderer of the Rift führt einen neuen Beruf ein, den Blaumagier, und spezielle Monster, die ihr mit einem Beschwörungsstein bekämpfen und in die Schlacht rufen könnt. Neben neuen Ausrüstungsgegenständen, die neue Fähigkeiten freischalten, wird auch eine neue Klasse von Gegnern namens „Chaotische Monster“ eingeführt, um dem Spieler eine abwechslungsreiche und herausfordernde Erfahrung zu bieten.

Abschließend wartet noch der DLC „Different Future“.

Stranger of Paradise ist seit dem 18. März 2022 hierzulande erhältlich und leiht sich einiges vom ersten Final Fantasy, aber in Sachen Jobs (und natürlich spielerisch) macht man auch ein bisschen was anders. Falls ihr unentschlossen seid, könnt ihr eine Demo herunterladen oder euch unseren umfangreichen Test gönnen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, Square Enix, Koei Tecmo, Team Ninja