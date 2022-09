Tron: Identity wird eine neue Visual Novel von Bithell Games im Tron-Universum

Beim gestrigen Disney & Marvel Games Showcase anlässlich der D23 Expo hat Bithell Games (Thomas Was Alone) die Visual Novel Tron: Identity angekündigt. Das Spiel soll 2023 zunächst für PCs erscheinen, eine Steam-Seite ist bereits online.

Der Teaser-Trailer gibt nicht viel her, die Steam-Seite bietet aber bereits Ingame-Screenshots. Tron: Identity wird laut Disney eine neue Erweiterung des Tron-Franchise, in der SpielerInnen noch nie gesehene Server mit neuen Programmen entdecken.

In einem Grid, das von seinem Schöpfer vergessene wurde und das sich ohne Eingreifen von Benutzern weiterentwickelt, wurde ein beispielloses Verbrechen gegangen. Die Story folgt dem Detektivprogramm Query, das versucht, diese Geheimnisse aufzuklären.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: TRON: Identity, Bithell Games