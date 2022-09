Pokémon Karmesin und Purpur: Die drei Pfade eures Abenteuers stellt der neue Trailer vor

The Pokémon Company hat wie angekündigt heute einen neuen Trailer zu Pokémon Karmesin und Purpur veröffentlicht. Diesmal geht es im Detail um die drei Pfade, die man bereits mit dem letzten Info-Drop angedeutet hatte. Damals stellte man uns nur den „Weg zum Champ“, ein Teil eurer Schatzsuche-Abenteuer in Paldea.

Bei der „Schatzsuche“ trefft ihr auf der „Straße der Sterne“ unter anderem die rebellischen Schüler von Team Star! Das Video stellt euch dabei auch Irsa vor, den Boss von Team Stars Feuer-Mitgliedern. Die Schatzsuche ist eine „freie Projektarbeit“ der Akademie, bei der ihr euch einschreibt.

Der „Pfad der Legenden“ ist eine weitere Aufgabe, die euch erwartet. Dabei sucht ihr nach sagenumwobenen Geheimgewürzen. Pepper, euer Mitschüler und ein großartiger Koch, steht euch zur Seite. Ihr trefft auf diesen Abenteuern auf besondere Pokémon, sogenannte Herrscher-Pokémon:

Die extrem seltenen Geheimgewürze sind nur in Paldea heimisch und werden von sogenannten Herrscher-Pokémon bewacht, die größer und stärker sind als normale Pokémon. An diese besonderen Gewürze heranzukommen ist also keine leichte Aufgabe. In Paldea sollen einige solcher Herrscher-Pokémon gesichtet worden sein.