Assassin’s Creed Mirage will eine Hommage an die Anfänge der Serie sein und führt euch nach Bagdad

Ubisoft hat am Abend bei Ubisoft Forward den ersten Blick auf Assassin’s Creed Mirage geboten. Das Spiel soll 2023 weltweit für Xbox, PlayStation und Luna sowie Windows-PCs über den Epic Games Store und den Ubisoft Store erscheinen. Auch beim Abo-Service Ubisoft+ geht Assassin’s Creed Mirage an den Start.

Assassin’s Creed Mirage entsteht federführend bei Ubisoft Bordeaux, dem Studio hinter der Erweiterung Assassin’s Creed Valhalla: Zorn der Druiden. Es lädt SpielerInnen in ein „prächtiges Bagdad“ des 9. Jahrhunderts ein, ein Bagdad auf dem Höhepunkt seines Goldenen Zeitalters.

Sie schlüpfen in die Rolle von Basim Ibn Is’haq, einem Straßendieb mit mysteriöser Vergangenheit, der sich auf einer Suche nach Antworten den Verborgenen in Alamut anschließt. Basims Mentorin Roshan wird von der mit dem Emmy ausgezeichneten Schauspielerin Shohreh Aghdashloo verkörpert.

Assassin’s Creed Mirage ist „eine Hommage an die Serie und insbesondere an den ersten Assassin’s-Creed-Teil“. Ein narratives Action-Adventure-Erlebnis mit einer „packenden Coming-of-Age-Story“ und einem „charmismatischen Protagonisten“, mit einem Schwerpunkt auf einem „modernisierten Legacy-Gameplay“ mit „Parkour, Stealth und Attentaten“. Ubisoft vermittelt ein bisschen „back to the roots“, das kommt immer gut an bei langjährigen Serien.

Der erste Trailer:

Das Showcase mit Hintergründen:

Bildmaterial: Assassin’s Creed Mirage, Ubisoft